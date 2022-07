Pagamento do AUXÍLIO EMERGENCIAL entre R$ 600 a R$ 3.000 podem estar liberados

O Auxílio Emergencial foi pago aos brasileiros entre abril de 2020 e outubro de 2021. Porém, embora o programa já tenha sido encerrado, um grupo de beneficiários ainda pode receber valores retroativos.

É importante ressaltar que esses recursos correspondem ao complemento das parcelas simples de R$ 600 distribuídas entre abril e agosto de 2020. Os pais solteiros receberam os benefícios incompletos.

Na ocasião, as mães solteiras chefes de família monoparental receberam as cotas dobradas de R$ 1.200, direito que também deveria ser estendido ao público masculino que correspondia a mesma situação.

Devido a essa desigualdade, o Congresso Nacional permitiu que repasses retroativos fossem realizados para beneficiar os pais solteiros prejudicados. O valor da parcela pode chegar a R$ 3 mil.

Auxílio Emergencial em 2022

Segundo o Ministério da Cidadania, mais de 1,2 milhão de pais solteiros serão atendidos com a parcela retroativa. No entanto, até o momento, apenas 823,4 mil homens foram contemplados nos primeiros repasses em janeiro.

Dessa maneira, cerca de 400 mil pais solteiros chefes de família monoparental ainda receberão os valores este ano. No entanto, para ter acesso ao benefício é necessário se enquadrar nas regras:

Ser homem chefe monoparental;

Não ter companheira ou cônjuge;

Ter inscrição no Cadastro Único do Governo Federal;

Ser cadastrado como “Responsável Familiar”;

Ter no núcleo familiar pessoas com idade inferior a 18 anos;

Ter realizado o cadastro no Auxílio Emergencial nas plataformas digitais quando o benefício foi divulgado, em 2020;

Estar desempregado.

Valor da nova rodada do Auxílio Emergencial

O valor do benefício retroativo varia conforme o mês de aprovação do benefício do programa, entre os meses de abril e agosto de 2020. Veja os valores:

Recebeu as 5 primeiras parcelas: R$ 3.000;

Começou a receber em maio: R$ 2.400;

Começou a receber em junho: R$ 1.800;

Começou a receber em julho: R$ 1.200;

Começou a receber em agosto: R$ 600.

As quantias estão sendo depositadas nas contas digitais do aplicativo Caixa Tem. Por meio dele, é possível fazer a transferência do dinheiro para uma outra conta no nome do titular via Pix, pagar boletos, fazer compras online usando o débito, entre outras possibilidades.

Passo a passo para consultar a nova rodada do Auxílio Emergencial

Acessar o portal de Consulta ao Auxílio Emergencial;

Clicar no botão “Entrar com Gov.br”;

Preencher com seu CPF;

Preencher com sua senha da conta Gov.br;

Caso seja o seu primeiro acesso na plataforma, será solicitada uma “autorização de uso de dados pessoais”, basta clicar em “Autorizar”;

Pronto! Você estará na página do Auxílio Emergencial 2022.