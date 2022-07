Panco tem NOVOS empregos disponíveis; veja os cargos

Novas vagas de emprego foram recentemente divulgadas pela Panco. A empresa está procurando candidatos que atendam aos requisitos para as posições em aberto. Abaixo estão os detalhes sobre cada um dos cargos disponíveis para inscrição e como competir pelas oportunidades.

Panco anuncia a contratação de novos colaboradores

A empresa Panco iniciou sua história com produtos culinários artesanais, se tornando pouco tempo depois um nome familiar na produção e venda de produtos como biscoitos, pães, massas, salgadinhos e muito mais.

A companhia está oferecendo novos empregos para aumentar sua força de trabalho em todo o país. Para se inscrever será necessário atender todas as exigências da função pretendida.

Em relação às vagas, a empresa está procurando candidatos com níveis intermediário, avançado e técnico de educação, de preferência com habilidades no setores de eletricidade, coordenação, manutenção, transporte, atendimento ao cliente e logística.

Em seguida, estão as posições e locais abertos para candidatura com base em informações retiradas do VAGAS.COM:

Assistentes de Transportes — São Paulo;

Analistas PCP Nível Pleno — Guararema;

Mecânicos de Manutenção Nível Técnico — Guararema;

Coordenadores de Contas — Rio de Janeiro;

Analistas de Logística nível Pleno — Guarulhos.

Como se registrar

Aos interessados em ingressar na empresa Panco, será fundamental atentar-se aos requisitos exigidos pela companhia e residir em regiões onde estão sendo ofertadas as vagas. Para se inscrever basta acessar o site de inscrições e preencher sua ficha cadastral.

Além de remuneração, a empresa oferece aos seus funcionários várias vantagens, que incluem seguro de vida, vale transporte, vale alimentação, restaurante interno, desconto em produtos e assistência médica.

