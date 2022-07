Paquetá Calçados anuncia NOVOS empregos pelo país

A Paquetá Calçados recentemente divulgou algumas oportunidades de trabalho em todo o Brasil. Existem vagas para Passo Fundo, Novo Hamburgo, São Paulo, Blumenau, Caxias do Sul, Jaraguá do Sul, Joinville, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapiranga, Santo Ângelo, entre outras. Veja como se candidatar.

Paquetá Calçados tem vagas de trabalho na região sul do Brasil

Venha fazer parte desta enorme franquia de calçados e acessórios do sul do país. Além disso, a empresa também possui empreendimentos imobiliários e administradora de cartões de crédito.

As oportunidades são efetivas e abertas para pessoas com deficiência, sendo necessário experiência e formação na área em algumas. Além do salário também é oferecido vale transporte e refeição no local. Confira a seguir quais são os cargos disponíveis:

Revisor – PCD;

Designer De Calçados;

Assistente De Service Desk;

Operador De Produção Industrial;

Almoxarife;

Operador Caixa Loja;

Estágio Em TI – Service Desk;

Estoquista PCD;

Designer Gráfico;

Jovem Aprendiz Administrativo;

Estoquista;

Analista De SEO;

Vendedor (a);

Analista Programador;

Analista De Suporte Front End.

Como se candidatar

Venha fazer parte da equipe da Paquetá Calçados. Se você se identificou com alguma das vagas que divulgamos, então acesse a página de inscrição.

Em seguida, encontre o cargo desejado, leia com atenção todos os requisitos e atribuições dele para saber se o seu currículo se encaixa e se for, então clique no botão azul que diz “Candidatar-se”.

Após isso, se esta for a sua primeira vez na plataforma Infojobs, será necessário a criação de um cadastro. Para facilitar, é possível entrar com a sua conta do Facebook, do LinkedIn ou de um e-mail do Google.

