Paracatu (MG) reabre concurso com 313 vagas em diversas áreas

A Prefeitura de Paracatu, em Minas Gerais, reabriu as inscrições para concurso público que prevê a contratação de 313 profissionais em diversos níveis, indo do alfabetizado ao superior.

Os salários chegam a R$ 4,8 mil mensais.

Vagas e salários Paracatu MG

A Prefeitura de Paracatu reabriu o concurso público cancelado anteriormente por questões de saúde pública.

Com a reabertura, alguns cargos foram excluídos (coletor de lixo, gari, coveiro, médico de atenção básica e nutricionista) e outros foram adicionados (professor de educação básica, Fiscal de Obras, Patrimônio Histórico, Posturas, Direito do Consumidor e Serviços de Trânsito, Oficial Administrativo e Pintor).

Ao todo, agora, são 313 vagas distribuídas entre os seguintes cargos:

Alfabetizado

Auxiliar de Ofícios – 20 vagas;

Nível Fundamental

Auxiliar de Serviços de Educação – 10 vagas;

Auxiliar de Serviços Gerais – 15 vagas;

Bombeiro Hidráulico – 1 vaga;

Cantineiro – 8 vagas;

Eletricista – 2 vagas;

Eletricista de Máquinas e Veículos – 1 vaga;

Mecânico de Veículos e Máquinas Pesadas – 1 vaga;

Mecânico de Veículos Leves – 1 vaga;

Motorista de Ambulância – 2 vagas;

Motorista de Veículos Leves – 4 vagas;

Motorista de Veículos Pesados – 5 vagas;

Operador de Máquinas Leves – 5 vagas;

Operador de Máquinas Pesadas – 2 vagas;

Padioleiro – 2 vagas;

Pedreiro – 3 vagas;

Vigia – 15 vagas;

Almoxarife – 2 vagas;

Pintor – 1 vaga;

Nível médio / técnico

Auxiliar Administrativo – 40 vagas

Auxiliar de Consultório Dentário – 1 vaga;

Auxiliar de Secretaria – 2 vagas;

Técnico em Análises Clínicas – 1 vaga;

Técnico em Enfermagem – 10 vagas;

Técnico em Radiologia – 1 vaga;

Técnico Higiene Dental – 1 vaga;

Tradutor e Intérprete de Libras – 1 vaga;

Educador de Creche – 10 vagas;

Oficial Administrativo – 30 vagas;

Nível Superior

Professor de Educação Básica I – 20 vagas;

Administrador – 1 vaga;

Advogado – 2 vagas;

Arquiteto – 1 vaga;

Arquivista – 1 vaga;

Assistente Social – 2 vagas;

Bibliotecário – 1 vaga;

Enfermeiro – 10 vagas;

Engenheiro Civil – 1 vaga;

Engenheiro Eletricista – 1 vaga;

Farmacêutico – 2 vagas;

Fisioterapeuta – 2 vagas;

Historiador – 1 vaga;

Médico Anestesista – 3 vagas;

Médico Cardiologista – 2 vagas;

Médico Cirurgião – 2 vagas;

Médico Clínico – 5 vagas;

Médico do Trabalho – 3 vagas;

Médico Ginecologista – 2 vagas;

Médico Nefrologista – 2 vagas;

Médico Neurologista – 2 vagas;

Médico Ortopedista – 2 vagas;

Médico Pediatra – 2 vagas;

Médico Pneumologista – 2 vagas;

Médico Urologista – 2 vagas;

Médico Vascular – 2 vagas;

Médico Veterinário – 1 vaga;

Odontólogo – 3 vagas;

Professor de Educação Básica II – Ciências – 5 vagas;

Professor de Educação Básica II – Educação Física – 5 vagas;

Professor de Educação Básica II – Geografia – 3 vagas;

Professor de Educação Básica II – História – 3 vagas;

Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa – 3 vagas;

Professor de Educação Básica II – Matemática – 3 vagas;

Psicólogo – 4 vagas;

Supervisor Pedagógico – 1 vaga;

Médico Radiologista – 1 vaga;

Professor de Educação Básica II – Inglês – 3 vagas;

Fiscal de Obras, Patrimônio Histórico, Posturas, Direito do Consumidor e Serviços de Trânsito – 5 vagas;

O salário para o cargo com nível alfabetizado é de R$ 1.277,14, já os salários para profissionais com nível fundamental variam de R$ 1.277,14 a R$ 1.984,44.

Os cargos de nível médio, por sua vez, possuem remuneração entre R$ 1.417,52 a R$ 2.457,01.

A remuneração para os cargos de nível superior também variam, indo de R$ 2.155,44 a R$ 4.882,40, em jornadas de trabalho de trabalho de 20, 24, 30 e 40 horas semanais, dependendo do cargo.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Paracatu MG

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pela Prefeitura de Paracatu devem realizar a inscrição entre os dias 11 de agosto de 2022 e 12 de setembro de 2022, diretamente pelo site da Cotec Concursos, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 50 e R$ 100.

Etapas concurso Paracatu MG

O concurso público para Prefeitura de Paracatu avaliará os candidatos por meio de prova objetiva, de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório comum para todos os cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 06 de novembro de 2022.

Os candidatos inscritos para os cargos de Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas e Pedreiro deverão realizar também uma prova prática.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter mais informações sobre o concurso público para Prefeitura de Paracatu.