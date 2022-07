Parcelamento de compras: cartão de crédito ou PIX é melhor para usar?

À medida que o PIX começa a permitir o parcelamento de compras, os brasileiros se perguntam qual é a melhor opção. Assim, dá para usar o PIX ou cartões de crédito tradicionais quando precisar parcelar. Mas, qual é o melhor?

Se esse for o seu problema, veja como avaliar o que é mais benéfico em cada situação. Primeiramente, os clientes precisam verificar as taxas cobradas por cada serviço. Este é o primeiro ponto para definir qual opção é melhor método de parcelamento de compras. Os outros quesitos, você pode verificar na matéria deste domingo (24) do Notícias Concursos.

PIX ou cartão de crédito: o que usar no parcelamento de compras?

De acordo com o Banco Central, o PIX possui atualmente mais de 408,6 milhões de chaves ativas no Brasil. Em seu curto tempo de atendimento, conquistou a simpatia de muitos brasileiros pela praticidade que oferece nas transações.

O PIX parcelado já está disponível parcelado no Mercado Pago, PicPay e Santander. Outras instituições já planejam adotar o serviço, que segundo o Banco Central deve ser 100% liberado no segundo semestre deste ano. Assim, usando essa ferramenta, os clientes podem fazer compras de forma fácil, A mesma funcionalidade que um cartão de crédito. O problema são as taxas do serviço.

Por exemplo, IOF para o Santander e juros de 2,09% ao mês. No caso do PicPay, o parcelamento é em até 12 vezes com juros mensais de 2,5% e IOF. Dito isso, você já pode ver que parte é possível até com o PIX, mas pode sair caro.

Então, pelo menos por enquanto, os cartões de crédito ainda são a opção mais favorável para parcelamento na maioria dos casos. Isso porque nenhuma taxa é cobrada dos clientes. No entanto, como mencionado anteriormente, o Banco Central ainda está trabalhando no PIX em parcelas. Mais benefícios podem ser anunciados em breve.

Assim, essa é uma boa opção naqueles casos em que você precisa realizar o parcelamento de compras, porém não dispõe de um cartão de crédito. Analise bem as taxas de juros e veja se compensa realizar a operação.