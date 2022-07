Parceria entre Prefeitura de Penedo e IGPS atende estudantes com exames e óculos

Assistência conjunta mobiliza Secretarias Municipais de Saúde e de Educação

Secom PMP com Assessoria SEMS

A parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS) continua promovendo um novo olhar para jovens e adultos de baixa renda, ação conjunta que chega para estudantes da rede pública municipal.

Cinquenta alunos e alunas de escolas da Prefeitura de Penedo foram beneficiados com a realização de exames para confecção de óculos, contribuição do IGPS no trabalho realizado nesta quarta-feira, 27.

A edição mais recente do Programa Sua Vida Com Um Novo Olhar mobilizou a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) e a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para identificar estudantes com dificuldade de aprendizagem causada por problema na vista.

Amanhã (quinta-feira, 26) serão atendidos 50 adultos selecionados entre os que estudam na modalidade Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Todas as pessoas beneficiadas com Sua Vida Com Um Novo Olhar passaram por consulta oftalmológica e em seguida puderam escolher o modelo de óculos que desejam, com entrega realizada em aproximadamente 30 dias.

“É satisfatório ver a alegria das pessoas que atendemos em parceria com a Prefeitura de Penedo. Esse trabalho vai rende muitos frutos e não para por aqui”, disse a representante do Instituto IGPS, Jullyana Ferreira.

Confira mais sobre ações do Programa Sua Vida Com Um Novo Olhar

SEMS e IGPS realizam entrega de óculos em Penedo

PMP e IGPS entregam óculos para famílias de baixa renda

Parceria com IGPS oferta exames e óculos em Penedo

Parceria beneficia população de baixa renda de Penedo

Texto Gabriela Flores e Fernando Vinícius – jornalistas

Fotos Assessoria SEMS – Gabriela Flores e Samuel Alves