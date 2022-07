Pare de tomar microdecisões ruins e seja mais produtivo

Se pudéssemos lhe dar uma sugestão, diríamos para você parar de tomar microdecisões ruins e seja mais produtivo. Porém, antes de qualquer coisa, precisamos considerar o fato de que cada pessoa é única. Portanto, não existe uma fórmula mágica que aumenta a produtividade, certo? Entretanto, existem algumas ações que podem ajudar no dia a dia, e uma delas é aprender a tomar melhores decisões para si mesmo.

Veja bem: melhores decisões para si mesmo. Quem avaliará quais são as melhores decisões é você. Aqui, apenas discutimos algumas considerações que podem lhe ajudar a refletir sobre o assunto, ok? Então vamos adiante!

O que são as microdecisões? E quais são as ruins?

As microdecisões fazem parte das nossas vidas. Estamos, ao longo do tempo, decidindo coisas mínimas, como por exemplo, qual sapato vamos usar, qual caminho seguiremos até o trabalho, e assim por diante. Sendo assim, podemos até cogitar o fato de que é impossível fugir de todas as microdecisões – e sequer há razão para isso.

Porém, no meio do caminho nós podemos encontrar algumas microdecisões ruins, como por exemplo:

Microdecisões que já foram tomadas, mas que por conta da procrastinação você tem que tomar novamente. Exemplo: Quero aprender inglês a partir de quando? Segunda! Ao chegar a segunda-feira, você se pergunta novamente: Será que estou pronto para começar? Aqui, você estará tomando uma nova decisão, que já havia sido tomada, deixando-se levar pela procrastinação. Logo, essa pode ser vista como uma microdecisão ruim.

Microdecisões que não mudam a nossa vida para melhor, como por exemplo, escolher dentre duas peças de roupa iguais.

Decisões que só atrapalham a rotina, como por exemplo, decidir parar de trabalhar, por alguns minutos, para simplesmente mexer nas redes. Ou ainda, decidir “xingar” alguém em algum comentário nas redes sociais.

Como se livrar de microdecisões ruins? É possível?

Não existe fórmula pronta para se livrar das microdecisões ruins, mas um bom caminho para seguir adiante é praticar o autoconhecimento. Quais são as decisões superficiais que você costuma tomar? Quais delas tomam o seu tempo e o seu foco de uma maneira desnecessária? Quantas vezes você fica negociando com você mesmo, ao invés de simplesmente agir? Pense sobre isso.

Pare de tomar microdecisões ruins e seja mais produtivo

Muitas vezes, ficamos negociando conosco, jogando nossas responsabilidades para frente e decidindo deixar algumas coisas para depois, sem nos darmos conta do quanto isso rouba a nossa criatividade, produtividade, foco, resultados, enfim!

Portanto, comece a ter um olhar mais crítico nesse sentido. Se perceber que aquela decisão de “comento ou não comento” naquele post polêmico na rede social surgir, pense no caminho que irá poupar sua energia mental e até mesmo a sua saúde emocional! Assim, talvez seja possível começar a retirar algumas negociações e microdecisões ruins da rotina. Reflita sobre isso. 🙂

Esperamos que este conteúdo tenha servido de reflexão para você. Porém, lembre-se: as microdecisões fazem parte de nossas vidas, mas cabe a nós avaliarmos quais delas merecem a nossa energia mental e atenção. 😉

Boa sorte nas suas descobertas!