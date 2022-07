Parede com pintura 3D: conheça a tendência

Se você trabalha com pintura de paredes, este assunto vai interessar. Afinal, a pintura em 3D é a tendência em termos de decoração de casas e escritórios. Por isso, hoje, nós vamos mostrar esta tendência de decoração, a parede com pintura 3D.

Assim, acompanhe conosco a leitura até o final, e você vai se surpreender com esta nova técnica de pintura!

Quem é pintor profissional sabe que, a cada dia, os clientes estão mais exigentes e buscam inovar na pintura das paredes. Dessa forma, a parede deixou de significar somente a divisão dos ambientes da casa. Se tornaram parte da decoração.

Assim, a pintura 3D está sendo cada vez mais usada e, dessa forma, os clientes querem atender as suas necessidades de fugir do convencional.

O que é a pintura 3D em paredes?

A parede 3D oferece as características de aumentar o volume e a profundidade no ambiente, utilizando o efeito 3D. Assim, ela pode ser usada em uma das paredes do ambiente, destacando o espaço, ou em todas as paredes conferindo um ambiente moderno e criativo contribuindo com a decoração.

Dessa forma, a partir do momento em que você aprender a fazer a pintura 3D nas paredes, ela pode dar um diferencial em seu currículo de pintor profissional.

Que materiais são necessários para fazer a pintura 3D?

Saiba que os materiais necessários para fazer a pintura 3D são praticamente os mesmos de uma pintura tradicional.

Primeiramente, para fazer a pintura 3D, você vai precisar dos seguintes materiais:

Lixas de várias texturas;

Massa corrida;

Pincel;

Rolo para pintura;

Rolos de fita crepe para isolar elementos que não serão pintados como marcos de portas e janelas, interruptores de luz, entre outros;

Molde;

Fundo preparador;

Tinta, aquela escolhida para a pintura.

Como fazer a pintura 3D nas paredes?

Na sequência, apresentamos um passo a passo de como realizar a pintura 3D na parede:

Faça a preparação do ambiente

Para preparar o ambiente, faça o isolamento dos objetos e dos móveis, usando capas protetoras, evitando respingos de tinta. Em locais pequenos, como rodapés, marcos de portas e janelas, você pode isolar usando fita crepe.

Faça a correção das imperfeições da parede

Para corrigir as imperfeições existentes nas paredes, você pode usar uma lixa e tentar corrigir, ou usar massa corrida para a correção. Normalmente a massa corrida é utilizada quando as imperfeições são maiores.

Faça a aplicação do fundo preparador

O fundo preparador vai preparar a parede para receber a pintura, assim, garante que a aplicação da tinta seja mais fácil.

Não esqueça de esperar o tempo recomendado para que o fundo preparador seque.

Defina a tinta ideal para a pintura

Na definição do tipo de tinta ideal para a pintura você pode escolher entre: fosca, acrílica ou semibrilho. Esta escolha deve ser considerada a partir do projeto de decoração.

Aproveite para escolher as cores que serão utilizadas. Mas não esqueça, que para fazer o efeito 3D nas paredes você precisa optar por tons escuros e claros, e assim destacar o efeito na parede.

Utilize técnicas de pintura

Este é o momento em você iniciar o efeito 3D na decoração. Assim, utilize técnicas para valorizar a parede e garanta que as texturas fiquem evidentes, bem como elabore efeitos diferenciados. A intenção é usar técnicas que valorizam o efeito de profundidade do 3D.

Opte por utilizar formas geométricas

As formas geométricas possibilitam que você crie ilusões de profundidade, com a utilização do contraste entre tons claros e escuros. Crie um padrão geométrico, reproduzindo-o lado a lado. Normalmente são usados 3 tons para produzir o efeito 3D, sendo que deve ser usado: tom escuro, tom médio e tom claro, sempre na mesma posição.

Você pode usar as técnicas de ilusão de ótica

Primeiramente, para utilizar estas técnicas, você precisa alternar o tamanho e a posição das figuras geométricas, aumentando a ilusão de profundidade, onde o tamanho inicia do maior e dentro dela, vai fazendo figuras cada vez menores, dando a impressão de que existe um túnel dentro da parede.

Por fim, experimente, você vai gostar do resultado de sua pintura! Afinal, a pintura 3D veio para ficar! Assim, apesar de ser mais trabalhoso do que a pintura convencional, os resultados valem a pena. Dessa forma, a pintura 3D se tornará o diferencial em seu trabalho de pintor.

Com as dicas apresentadas aqui, com certeza será mais fácil fazer suas novas decorações e criar ambientes maravilhosos e únicos! Assim, volte sempre a este post se tiver alguma dúvida!