Para início de conversa, saiba que investir em uma franquia é sim um bom negócio. Além disso, ao começar um negócio, você abrirá uma réplica da unidade piloto. Assim, hoje nós vamos indicar o passo a passo para abrir uma franquia e ajudar você neste processo.

Confira como realmente aprender um passo a passo para abrir uma franquia

Apresentaremos na sequência, o que é preciso fazer para iniciar seu empreendimento e, assim, tornar a sua atividade mais fácil de realizar.

Saiba o seu perfil de empreendedor

Avalie qual o segmento você tem maior afinidade, quais as opções existentes no mercado, saiba de quais segmentos é possível investir, além de identificar os objetivos pelos quais você quer fazer isso.

As suas preferências pessoais também contam nesta avaliação, como: você gosta de trabalhar aos finais de semana? Qual a sua postura: pôr a mão na massa ou somente gerenciar? Sabe gerir negócios? Qual o tempo que você disponibilizará para trabalhar em sua franquia? Entre outras dúvidas importantes.

Conheça o suporte oferecido pelo franqueador

Converse com a franqueadora e saiba de todo o suporte que você receberá para iniciar o seu negócio. Confira estas informações com outras unidades.

Mas, se você for um dos primeiros franqueados, isso não será possível, pois, apesar de obter algumas vantagens sobre os outros, perceba que é bem difícil avaliar se a franquia realmente dará certo. Assim, você enfrentará junto com a franqueadora as primeiras experiências.

Fica difícil também verificar a estabilidade da empresa, para saber se ela pode se manter ou se é apenas uma tendência temporária.

Avalie a saúde financeira da franquia, bem como o cumprimento de suas obrigações

Estes dados você encontrará na COF (Circular de Oferta de Franquia), juntamente com os balanços dos últimos períodos de atuação. Estes dados poderão subsidiar sua decisão, uma vez que oferecem informações necessárias para que você avalie se atende às suas expectativas.

Você precisa ter conhecimento também se as obrigações tributárias, fiscais e jurídicas estão em dia, bem como se existem problemas de pagamento com os fornecedores.

Faça uma pesquisa de mercado para saber se a marca terá aceitação

A pesquisa de mercado indicará se as características da região vão aceitar o produto ou marca com facilidade. Afinal, o comportamento do setor é diferente em cada região. Porém, é possível constatar que você não está querendo vender sapatos em um local que as pessoas têm o hábito de andar descalças, por exemplo.

Brincadeiras à parte, o Brasil é um país multicultural e com uma diversidade de ideias muito grande, por isso é importante realizar uma pesquisa de mercado.

Defina o segmento que deseja atuar

As grandes possibilidades que existem nos segmentos de franquia podem gerar dúvidas quanto ao tipo de setor para escolher, mas é preciso determinar tudo com clareza.

Os principais segmentos de franquias são:

Alimentação

Casa e Construção

Comunicação, Informática e Eletrônicos

Entretenimento e Lazer

Hotelaria e Turismo

Limpeza e Conservação

Moda

Saúde, Beleza e Bem-Estar

Serviços Automotivos

Serviços Educacionais

Serviços e Outros Negócios

Mas, lembre-se: estes setores apresentam subdivisões muito importantes a serem consideradas. Por isso, identifique a atividade que você gosta de realizar e busque se adequar aos segmentos e subsegmentos existentes.

Procure avaliar os modelos de negócio oferecidos pela franquia

Os modelos de negócio normalmente estão vinculados ao segmento que você tiver mais interesse. Mesmo assim, faça a sua escolha de acordo com as suas possibilidades de investimento inicial, que podem ser home based, lojas, quiosques, containers, lojas de shoppings, entre outros.

Converse com a franqueadora

A franqueadora é a responsável por dar todas as informações que você precisa para iniciar no negócio. Para tal, entre no processo de seleção de franqueados, receba a COF (circular de Oferta da Franquia), faça análises e avaliações dos dados apresentados. Se tudo estiver acordado, assine os contratos e comece as atividades com a sua unidade.

Determine o ponto comercial para funcionamento da unidade franqueada

Se o modelo de negócio escolhido for loja, você precisará escolher um ponto comercial que seja mais adequado para a implantação da sua franquia.

A empresa matriz poderá ajudar muito neste processo, auxiliando na escolha do melhor lugar físico e orientando nas necessidades do franqueado.

Por fim, obtenha todo o know-how da marca, tenha os treinamentos para realizar as operações de maneira a seguir os padrões determinados pela rede franqueadora.

Com tudo isso em mente, esperamos ter tirado as suas dúvidas em como agir para abrir uma franquia! Conhecimento é tudo, então fique atento e faça boas escolhas em seu caminho!