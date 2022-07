Payback de franquias: o que é?

Quando o empreendedor decide investir em uma franquia, a primeira coisa que deve fazer é avaliar em quanto tempo terá o retorno das aplicações realizadas. Isto se chama payback. Por ainda haver dúvidas sobre o tema, hoje nós vamos contar o que é payback de franquias e como saber se o investimento é interessante.

O que é payback?

O payback sinaliza em quanto tempo ocorrerá o retorno do investimento realizado. Assim, o empreendedor saberá quanto vai levar para ter os lucros necessários e recuperar o valor investido na compra da franquia.

Ele ainda será um indicativo se vale a pena investir na franquia desejada ou manter o dinheiro investido em outras opções. Quanto menor o tempo em que o retorno do investimento for realizado, melhor para para quem investe.

Assim, na contabilidade para calcular o payback, um dos principais indicadores é o ROI (Retorno sobre o Investimento).

Como saber calcular o payback da franquia?

Para realizar o cálculo do payback, você precisa ter conhecimento real sobre o rendimento mensal da empresa. Assim, se você tem conhecimento sobre gestão financeira, sabe que existe variação dos rendimentos a cada mês.

Para calcular o payback, você precisa conhecer e relacionar todos os custos envolvidos na franquia. Aqui se inclui coisas como despesas operacionais e administrativas, salários, encargos sociais, compra de equipamentos e maquinários, entre tantos outros custos para abrir esse negócio.

Estes valores fazem com que o cálculo sobre os custos da franquia se torne mais assertivo e refletem a realidade da empresa.

Apesar de sabermos que existem duas formas de calcular o payback, o simples e o descontado, iremos apresentar somente o primeiro. Afinal, o interesse deste artigo é realmente saber em quanto tempo haverá o retorno do investimento inicial.

Dessa forma, o payback simples determina o tempo em anos, meses e semanas que o investidor receberá de volta o valor investido.

Como calcular o payback simples?

Em resumo, o payback simples é calculado a partir da soma dos valores do fluxo de caixa até que o valor fique igual ao investimento inicial realizado.

Vamos exemplificar para facilitar o entendimento:

Saiba que, se quiser abrir uma unidade franqueada, terá que fazer um investimento inicial. Isso envolve locação ou compra de espaço físico, reformas arquitetônicas para atender as exigências da franqueadora, compra de equipamentos, contratação de funcionários e serviços, além dos custos iniciais de aquisição da franquia e os custos referentes à regularização burocrática para atender a legislação vigente.

Este valor fará parte do investimento inicial para abrir a franquia. Digamos que estes gastos irão girar em torno de R$ 450 mil.

Em seguida, observe o seu fluxo de caixa mensal que, para exemplificar, percebe-se que o rendimento mensal da unidade franqueada seja de R$ 15 mil.

Assim, faça o cálculo:

Payback= investimento inicial dividido pelo ganho no período

Payback= R$ 450 mil dividido pelos R$ 15 mil

Seu payback será de 30 meses (aproximadamente 2 anos e 6 meses)

Isso significa que o retorno do seu investimento irá ocorrer em 2 anos e 6 meses.

Dessa forma, em termos de franquia, ela tem um contrato por tempo determinado, que pode ou não ser renovado. Por isso, é necessário avaliar o tempo de contrato e verificar quanto tempo sobrará para você realmente lucrar com a aquisição.

No exemplo dado, se o contrato da franquia for de 5 anos, em metade deste tempo você irá trabalhar para reaver o valor investido e no restante você terá a sua lucratividade.

Assim, isso se torna vantajoso, uma vez que é recomendado que você tenha o retorno do investimento em até 60% do tempo de contrato da franquia. Se você renovar o contrato, será ainda melhor.

O que ocorre é que, normalmente, em franquias que apresentam custos muito altos, o payback se torna maior. Por conta disso, nem sempre é vantajoso dentro do tempo de contrato.

Outra questão a ser avaliada é o tempo de contrato de franquia que pode ser de 5, 10, 15 ou 20 anos, na maioria dos casos. Afinal, em um investimento maior, um contrato mais longo pode também ser vantajoso. Considere os 60% do tempo.

É possível acelerar o payback?

Sim, existe essa possibilidade, além de ter o retorno do investimento em tempo menor. Esta ação é realizada por muitos investidores e pode ser feita em várias áreas da franquia como, por exemplo, na redução de gastos. Mas, cuidado, pois não se pode reduzir a qualidade. Assim, procure sempre investir em ações para aumentar o rendimento mensal da franquia.

Por fim, entender sobre o retorno do investimento é muito importante para decidir sobre abrir uma franquia ou não. Esperamos ter ajudado neste processo!