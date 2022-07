Pelas redes sociais, padre desmente versão apresentada por criminosos em roubo

Após a repercussão sobre do assalto em que o criminoso teria distribuído parte do dinheiro com a população, o padre Márcio Cândido dos Santos usou as redes sociais para relatar sua versão sobre os fatos. Durante o relato, o pároco da Capela de São José, em Canapi, fala que no dia do crime, um dos…

Instagram/Paróquia Canapi

Após a repercussão sobre do assalto em que o criminoso teria distribuído parte do dinheiro com a população, o padre Márcio Cândido dos Santos usou as redes sociais para relatar sua versão sobre os fatos.

Durante o relato, o pároco da Capela de São José, em Canapi, fala que no dia do crime, um dos indivíduos, supostamente sob efeito de entorpecentes, teria invadido o carro, pedido carona até o Centro de Caruaru e horas depois retornado para efetuar o roubo.

“Fui ao retiro dos padres na cidade de Camocim de São Félix e o percurso é por Caruaru. Chegando lá, jantei, pernoitei e neste intervalo passei mal. Fui ao hospital para verificar o que era. No caminho, um destes indivíduos invadiu o carro quando estava estacionando e pediu para que eu o levasse ao Centro. Era nítido que estava totalmente drogado e na cintura com uma arma, não sei se de fogo ou arma branca. Corri para o hospital e larguei o carro. Ele ficou lá, tomou a chave, travou e depois correu para outro canto. Depois das 4h da manhã, ele retornou com um comparsa e roubou o carro da paróquia. Neste, estava o dinheiro que tanto estão falando. Meus irmãos, não era R$40mil, não era R$60 mil, era R$24 mil”, informou o sacerdote.

Ainda no vídeo, padre Márcio explica o porquê de está com uma quantia tão alta em mãos. “Apresento aminha agenda de compromisso de segunda-feira. Eu tenho um boleto de camisas da peregrinação de Padre Cícero no valor de R$ 11.872,50. Eu também estava levando dinheiro para pagar a cúria, R$ 6 mil reais, que são três meses que eu estava devendo e três meses de pagamento adiantado. Estava levando R$ 4 mil reais, para pagar quatro meses de UVS. O resto era para comprar uma mesa de som e uma caixa para as capelas. Eu precisava levar o dinheiro porque tinha todas estas pendências para fazer. Sejamos solidários e honestos. Eles não estão falando a verdade nas entrevistas e estão visivelmente drogados. Tinha uma mala, com meu dinheiro pessoal, mas o dinheiro da paróquia era só este”, finalizou o padre.