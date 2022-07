Penedo inicia vacinação contra Covid em crianças de 3 e 4 anos de idade

Primeira dose do imunizante para meninos e meninas imunocomprometidas

Secom PMP

A campanha de vacinação contra Covid-19 em Penedo avança para a faixa etária abaixo de cinco anos de idade.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) administra a primeira dose para meninos e meninas de 3 a 4 anos com sistema imunológico de baixa eficiência contra infecções, ou seja, crianças imunocomprometidas.

O grupo prioritário é definido no Plano Nacional de Imunização, instrumento de trabalho seguido à risca pela Secretaria de Saúde de Penedo.

Pais ou responsáveis devem levar as crianças do novo grupo habilitado para ser vacinado no Centro de Inclusão Digital localizado na praça Santa Luzia, no Barro Duro.

O ponto fixo de vacinação contra Covid também recebe os demais públicos da campanha e funciona de segunda à sexta, das 7h às 11h30 e das 13h30 às 17 horas.