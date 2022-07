Penske Logistics Brasil abre vagas de emprego; veja funções

A Penske Logistics Brasil, divulgou espaço para contratação de novos colaboradores na empresa. Para que seja possível a efetivação dos candidatos, é necessário que os requisitos e qualificações sejam atendidos. Confira os empregos disponíveis.

Penske Logistics Brasil anuncia oportunidades de trabalho na instituição

A Penske Logistics Brasil é líder no setor de logística, transporte e gestão de cadeia de suprimentos. A empresa já é referência no que diz respeito a alto desempenho, inovação, precisão e logística na gestão de cadeias de suprimentos. Com anos de experiência no setor, a Penske já tem mais de vinte e quatro mil colaboradores por todo o mundo, capacitados e empenhados em oferecer soluções para cada cliente.

A empresa fornece para seus colaboradores benefícios com assistência médica, odontológica, refeição no local, vale transporte, participação no lucro, entre outros. Recentemente a rede anunciou por meio do site InfoJobs, novas oportunidades de trabalho, confira a seguir.

Conferente de Logística (São Paulo);

Líder de Operações (Cajamar);

Auxiliar Operacional (Cajamar);

Operador de Empilhadeira Retrátil ou Elétrica (Cajamar);

Líder de Transportes (Itapoá);

Coordenador de Operações (Mauá);

Assistente Administrativo de Inventário (Mauá);

Conferente (Mauá);

Analistas de Redes Jr (São Paulo).

Como realizar candidatura

As oportunidades listadas são algumas das anunciadas pela Penske Logistics Brasil. As vagas anunciadas possuem tempo determinado para que seja possível realizar candidatura. A instituição estabelece requisitos descritos em cada vaga para que seja possível concorrer às vagas ofertadas. Acesse o link de participação e confira quais são os requisitos e qualificações e realize a inscrição do seu currículo.

