Pipo Saúde disponibiliza vagas de emprego

A Pipo Saúde, startup de tecnologia voltado a saúde, disponibiliza novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades no estado de São Paulo.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Pessoa Engenheira de Software Jr Pessoa Engenheira de Software Sênior Product Manager Security Engineer Especialist Tech Lead Consultor de Negócios Engineer Manager Engineer Manager Group Product Head de Dados Analista de Cotação Sênior Analista de Operação de Benefícios Jr Analista de Sales Op Jr

Sobre a Pipo Saúde

Pipo Saúde é uma startup de tecnologia que está revolucionando a experiência que as pessoas têm com a saúde. A Pipo oferece a melhor experiência para as empresas e seus colaboradores na compra, gestão e uso de benefícios de saúde (planos de saúde, planos de terapia, seguro medicamento, planos de academia, entre outros). Com isso, acreditamos que as pessoas terão mais informação e mais facilidade para se cuidarem melhor e viverem vidas mais saudáveis e produtivas.

piposaude.com.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do site Pipo Saúde e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

