Pism publica edital do Vestibular de Música 2023

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) publicou o edital com as regras e principais datas do Vestibular 2023. De acordo com o documento, o processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2023 nos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Música.

O edital indica ainda que o período de inscrições será de 15 horas do dia 18 de julho de 2022 até às 18 horas do dia 05 de setembro de 2022, impreterivelmente.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site da Coordenação Geral de Processos Seletivos | COPESE. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar uma taxa no valor de R$ 90,00 até o dia 9 de setembro.

Os pedidos de isenção da taxa serão recebidos das 15h do dia 18 de julho até às 15h do dia 5 de agosto de 2022. Conforme o edital, terão direito ao benefício estudantes que:

tenham renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um e meio salário mínimo per capita e

tenham cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública ou em escola da rede privada como bolsista integral.

A UFJF deve liberar o resultado dos pedidos de isenção no dia 22 de agosto. Os candidatos isentos deverão realizar as inscrições no processo seletivo normalmente.

Provas

O Vestibular de Música 2023 contará com duas etapas. A primeira etapa consiste na aplicação das provas de habilidades específicas em duas fases:

1ª etapa – 16/10, às 8h: 30 questões sobre Teoria e Percepção Musical;

30 questões sobre Teoria e Percepção Musical; 2ª etapa – 25 e 26/10, às 8h: Performance de Prática Musical.

Já a segunda etapa do Vestibular consiste no aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. No entanto, não poderão participar estudantes que tenham tirado zero em alguma das provas do Enem.

Vagas e resultado

A oferta total da UFJF é de 35 vagas para o Vestibular de Música 2023, sendo 20 vagas para a licenciatura e 15 vagas para o bacharelado. As graduações oferecem habilitação em canto, flauta transversal, piano, violão, violino, violoncelo, composição (somente bacharelado); cravo, e educação musical escolar (somente licenciatura).

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final, com a lista de classificados para as vagas, está prevista para o dia 23 de março de 2023.

Veja mais informações no edital.

