Pism: UFJF publica nova lista de reclassificação para o 2º semestre

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) publicou nesta quarta-feira, dia 13 de julho, uma nova lista de reclassificação do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2022 para ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano. Os participantes podem consultar a lista de novos aprovados pelo Pism no site da UFJF.

Nesta reclassificação, a UFJF convocou 47 candidatos para os campi sede e Governador Valadares. De acordo com o cronograma da UFJF, os convocados devem fazer a pré-matrícula on-line, a partir das 12h desta quarta-feira (13) às 23h59 da segunda-feira, dia 18 de julho. Essa etapa de pré-matrícula é requisito obrigatório para o ingresso na UFJF.

Além disso, os estudantes devem, obrigatoriamente, encaminhar a documentação exigida pela universidade entre 25 e 28 de julho, de forma remota. Os candidatos podem conferir a lista de documentos no Regulamento de Matrícula da UFJF.

Segundo orientações da UFJS, o envio dos documentos deve ser feito através da página do Siga. Os estudantes que tiverem dúvidas sobre o procedimento devem enviar e-mail para cdara@ufjf.edu.br.

Sobre o Pism 2022

A UFJF aplicou as provas dos três módulos do Pism nos dias 5 e 6 de fevereiro. Os locais de prova foram nas seguintes cidades: Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé, Petrópolis e Volta Redonda.

Conforme o edital, as provas dos Módulos I e II foram compostas por 20 questões objetivas e oito perguntas discursivas em cada um dos dias, com assuntos da 1ª e da 2ª série do ensino médio, respectivamente.

Já os estudantes inscritos no Módulo III responderam provas compostas por 20 questões objetivas e 10 perguntas discursivas sobre conteúdo programático da 3ª série do ensino médio em cada um dos dias.

Acesse o site da UFJF para mais informações.

