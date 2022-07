Pix parcelado do Nubank: Veja como usar o novo recurso do banco digital

Por meio da nova ferramenta do Nubank, os clientes podem usar o limite do cartão de crédito para realizar uma transação via Pix parcelada. Estamos falando do “Pix no Crédito”, liberado na última quinta-feira (21).

Os usuários poderão optar por fazer o Pix com pagamento em uma única parcela ou em até 12 vezes. De todo modo, os destinatários recebem os valores integrais de forma instantânea.

Antes de realizar a transação, os interessados ainda conseguem fazer uma simulação para verificar a possibilidade das parcelas. Todavia, segundo a fintech o novo recurso está sendo liberado de forma gradual.

Como usar a função de Pix parcelado do Nubank

A operação pode ser realizada de duas formas, com uma chave Pix ou com o QR Code do Pix. Confira o passo a passo de ambas as possibilidades:

Transação por uma chave Pix

Acesse o aplicativo do Nubank; Clique no atalho “Área Pix” e depois em “Transferir”; Digite o valor da transação; Informe a chave Pix; Confirme os dados de quem receberá a transferência; Entre em “Escolher como transferir” e, logo após, “Cartão de Crédito”; Escolha o número de parcelas que você deseja; Revise os detalhes da transferência; Digite a sua senha de 4 dígitos e pronto.

Transação por um QR Code

No seu aplicativo Nubank, acesse o atalho “Pagar”; Feito isto, selecione “Pagar Pix com QR Code” e, logo após, “Ler QR Code”; Escaneie o código e confirme os dados de quem receberá a transferência; Clique em “Escolher como pagar” e, logo após, “Cartão de Crédito”; Escolha o número de parcelas e revise os detalhes da transferência; Digite sua senha de 4 dígitos para finalizar a operação.

Nubank permite pagamento de boletos com o cartão

Usuários do Nubank podem pagar os boletos com o cartão de crédito pelo próprio aplicativo. Além dessa opção, também é possível parcelar o valor da fatura com uma taxa de juros menor do que a aplicada por outras instituições financeiras.

O procedimento para pagar boletos utilizando o cartão de crédito do Nubank é bem simples. Basta abrir o aplicativo do banco, clicar em “Pagar” e depois em “Pagar boletos”. É possível escanear o código de barras ou digitá-lo no espaço indicado.

Na sequência, será necessário ir em “Escolher forma de pagamento’, marcar a opção “Cartão de crédito” e escolher a quantidade de parcelas desejada. O recurso está revolucionando os meios de pagamentos e dando mais opções aos consumidores.