Pix parcelado substitui cartão? Como funciona? Saiba mais

Agora o Pix também concorrerá com os cartões de crédito, pois o Pix parcelado que permite o pagamento em até 24 vezes. Este serviço já está disponível em alguns bancos. A dúvida de muitos clientes é se é melhor usar o sistema ou comprar com cartão tradicional.

O serviço de Pix parcelado foi oferecido inicialmente pelo Banco Santander, PicPay e Mercado Pago. Com a novidade, os brasileiros querem saber mais a respeito para decidir o que é mais acessível e quais são as vantagens da novidade. Portanto, o Notícias Concursos preparou uma matéria especial neste domingo (31) para esclarecer as dúvidas.

Pix parcelado: como funciona?

Primeiramente, é importante saber que o parcelamento Pix vem como algo muito interesse. Isso porque o serviço nada mais é do que um adiantamento ao banco em parcelas. Essas informações são fornecidas ao cliente pela instituição quando o cliente opta pelo processo. Assim, você consegue ver os juros e o valor da parcela naquele momento.

Cada banco tem suas próprias regras de serviço. Por exemplo, o Mercado Pago só permite o parcelamento em caso de compra, pagamento com QR Code ou Copia e Cola. É impossível nas transações entre indivíduos particulares.

No PicPay, também funciona apenas para compras, não para transferências entre pessoas. Portanto, o Pix é parcelado no cartão de crédito. Por outro lado, o Santander decidiu liberar todas as transações, inclusive entre pessoas físicas. Assim, permite até 24 parcelas.

Economistas recomendam que se avalie antes de decidir esse tipo de parcelamento. Como as taxas de juros podem ser altas e prejudicar o orçamento, talvez não seja tão viável.

Dessa forma, se você busca realizar um pagamento “dividido” ao realizar uma compra ou movimentação (somente para usuários do Santander) é importante analisar. Como citamos, talvez a operação não compense no fim das contas.

O cartão de crédito, na maioria das vezes, não tem taxas incluídas no parcelamento. Já com o Pix parcelado, as taxas podem assustar. Se você não dispõe de um cartão por ter uma baixa pontuação no CPF, essa pode ser sua única opção.