O Plano de Negócios é o ponto chave para que a franquia seja vista com bons olhos pelos franqueados mais experientes. É o que define os objetivos que estão por trás da marca da franquia. Por isso, hoje, nós vamos indicar os benefícios de um Plano de Negócios para franquia.

O que é um Plano de Negócios para franquias?

O Plano de Negócios direcionado para uma franquia, é o manual que define o plano de expansão da franquia a partir do investimento dos franqueados. Desta forma, é possível considerar todas as especificidades do negócio da franquia e seus objetivos em função da expansão.

Para a elaboração das estratégias de expansão e a definição de metas e ações, é imprescindível que a franquia considere a localização, o público-alvo e o perfil dos clientes.

Dessa forma, o Plano de Negócios define os produtos oferecidos pela franqueadora, os objetivos e para qual mercado ela se direciona. Assim, estabelece inicialmente a missão, a visão e os valores que a franqueadora possui.

Quais são os benefícios de elaborar um Plano de Negócios para franquias?

Existem inúmeros benefícios em se elaborar um Plano de Negócios para franquias. Assim, dentre eles temos:

Possui a capacidade de simular o negócio a partir da realidade da franqueadora

Conhecendo a realidade da franqueadora, é possível identificar as reais possibilidades e defeitos de uma empresa. Assim, é possível inferir sobre os dados apresentados de forma a criar estratégias que possam superar as dificuldades e maximizar as possibilidades do negócio.

Possibilitar o diagnóstico dos problemas existentes na franquia

O Plano de Negócios possibilita ter clareza sobre a realidade da franquia. Assim, é possível que você detecte os erros e resolva-os de forma assertiva no início do problema, para que ele não se torne uma “bola de neve” e prejudique os negócios da franquia.

Conhecer os pontos de alinhamento entre franqueadora e franqueado

Entendendo que o Plano de Negócios para franquias apresenta também os processos a serem seguidos com a intenção de padronizar as atividades, é preciso conhecer os pontos em que a franqueadora e o franqueado precisam estar alinhados.

Facilita na hora de obter financiamentos

Um bom Plano de Negócios pode facilitar a obtenção dos financiamentos, pois apresenta a realidade da sua empresa em todos os sentidos.

Ao ler um Plano de Negócios, qualquer pessoa pode ter claro:

Os produtos e serviços oferecidos;

Os gastos com investimentos;

As operações de padronização das atividades;

As maneiras que a empresa pretende realizar as ações de marketing;

As prospecções de ganhos;

As projeções de gastos.

Assim, o Plano de Negócios, representa no papel o que a empresa realmente é.

O que deve conter no Plano de Negócios para franquias?

Na sequência, apresentaremos os principais itens que devem constar no Plano de Negócios, o que não significa que deverão ser somente esses itens.

Apresente o seu Plano de Negócios da melhor forma possível

O seu Plano de Negócios será utilizado para apresentar a empresa para novos franqueados, investidores e novos colaboradores. Assim, na introdução, descreva a empresa de forma a atingir os públicos específicos.

Logo após, inclua nesta descrição os produtos e serviços ofertados, relatos sobre a concorrência, os possíveis clientes, os processos da empresa, além da análise SWOT.

Mostre como a empresa se organiza na área administrativa

Apresente as pessoas responsáveis em cada setor administrativo da empresa, e suas responsabilidades. Descreva os cargos e as funções.

Assim, o franqueado saberá a quem se dirigir para solucionar as suas dúvidas.

Faça o detalhamento completo da organização financeira

É de extrema importância que os futuros franqueados tenham claro, os valores que necessitam para fazer a unidade franqueada dar certo. Assim, é necessário que eles tenham claro: a taxa de franquia, o valor dos royalties e os valores destinados à propaganda.

Deixe claro como funciona o marketing da franqueadora

O marketing tem a função de transformar o produto em algo que tenha venda. Assim, é preciso que você tenha claro, como a franqueadora irá realizar as campanhas de marketing, que irá influenciar diretamente nas suas vendas.

Por fim, agora que você já sabe quais os benefícios que o Plano de Negócios apresenta para a franquia, não perca tempo e elabore já o seu!

Se for bem elaborado, é um instrumento necessário para prospectar novos franqueados! Assim, tenha em mente tudo que é necessário para elaborar seu plano de negócios e vá em frente com seu sonho de empreender!

Com certeza as informações do post de hoje vão ser muito úteis para auxiliar você nesse caminho, além de responder todas as suas dúvidas de forma bem simples!