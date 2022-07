Plano de trabalho da Setur Penedo é apresentado ao trade turístico local

Destino Penedo em Foco propõe integração entre poder público e iniciativa privada

Secom PMP

Todo destino turístico que pretende se destacar e despertar o interesse dos visitantes precisa ter uma gestão que une poder público e iniciativa privada.

Com essa visão fundamentada em exemplos práticos e no profissionalismo da área capaz de gerar 1,8 milhões de empregos no Brasil nos próximos 10 anos, a Prefeitura de Penedo apresenta seu plano de trabalho ao trade turístico.

Empresários de hotelaria, restaurantes, bares, receptivos, espaços de lazer e diversão atenderam ao convite da Secretaria Municipal de Turismo (Setur) e prestigiaram o lançamento do Destino Penedo em Foco, ao lado de guias turísticos e artesãos.

A equipe liderada por Jair Galvão, gestor da Setur, apresentou o planejamento da pasta para alavancar o turismo em Penedo durante evento realizado no auditório da Casa de Aposentadoria na noite desta quinta-feira, 28.

O Prefeito Ronaldo Lopes abriu os debates, explicando a necessidade de desvincular o Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, agradecendo ao empenho do Secretário Pedro Soares e do Diretor Maik Vieira pelos avanços alcançados na extinta Sedetur, enfatizando o turismo náutico e as parcerias com operadoras do setor.

A necessidade de promover autonomia para a Setur – pasta criada por Ronaldo Lopes – trouxe para Penedo um especialista na área, Jair Galvão, servidor de carreira da Embratur que administrou o turismo na Prefeitura de Maceió no período de 2015 a 2021, só para citar sua experiência profissional anterior ao convite do prefeito penedense.

“Ele tem o perfil que a gente precisava e vocês (empresários) são parte fundamental desse processo de tornar Penedo um destino procurado por todos os turistas”, afirmou o gestor que investe na estruturação da cidade, melhorando a qualidade de vida da população, o que faz de Penedo um local que também agrada aos visitantes.

A proposta de governança do Destino Penedo envolve a descentralização da gestão, a participação efetiva de todos os setores e a regionalização dos atrativos, pilares do trabalho que requalifica a Cidade dos Sobrados e abre as portas para o turismo de negócios, de experiências, trilhas ecológicas, gastronomia e todos os potenciais a serem explorados.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte