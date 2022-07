plataformas oferecem ganhos de R$ 600,00 por mês

O sonho de ter uma renda extra e ganhar até R$ 600,00 no conforto da sua casa pode se tornar realidade. Existem várias formas de conseguir um valor durante o mês para suprir suas necessidades materiais ou completar sua renda.

Como fazer dinheiro extra na internet e ganhar até R$ 600

Quem não quer trabalhar no conforto de sua casa e ainda realizar algumas tarefas bem simples para ganhar dinheiro, não é? Essa é a premissa de alguns sites para ganhar dinheiro que estão disponíveis para usuários no Brasil e no mundo. Portanto, o Notícias Concursos, na matéria deste domingo (17), vai te mostrar como ter renda extra com sites confiáveis e que realmente são vantajosos.

Dessa forma, algumas pequenas movimentações podem render muito dinheiro ao longo do mês, chegando a R$ 600,00. Além disso, alguns sites pagam em dólares americanos, ou seja, são mais rentáveis.

Plataformas para fazer dinheiro extra

Estas são apenas algumas das opções de sites que você pode usar para ganhar uma renda extra e receber seu dinheirinho:

PicoWorkers

Os PicoWorkers se conectam com pessoas de todo o mundo. Presta serviços focados nas áreas técnica e linguística. Dito isso, programadores, tradutores, desenvolvedores e escritores são alguns exemplos de profissionais que podem encontrar empregos na plataforma. Basta se cadastrar e fazer o teste de aptidão exigido pelo site.

SwagBucks

SwagBucks é uma plataforma que oferece tarefas em troca de benefícios financeiros. Ou seja, se recebe após o usuário realizar alguma ação dentro da plataforma. Por exemplo, é possível que seja solicitado responder a um questionário.

A pessoa acumula pontos após completar a tarefa, que podem ser trocados por dinheiro. O site paga em dólares americanos, por isso é uma maneira favorável de ganhar uma renda extra. As transferências são feitas via PayPal ou podem ser convertidas em pontos no Walmart e Amazon.

Kwai e TikTok

Tanto o Kwai quanto o TikTok são redes sociais que oferecem a possibilidade de ganhar dinheiro produzindo conteúdo. Vale a pena conferir, tendo a chance de ganhar por mês com eles. Então, para participar baixe os apps, entre nas plataformas e comece o quanto antes a trabalhar para ganhar uma renda extra.