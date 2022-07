A poupança pode ser direcionada por meio de um planejamento financeiro flexível, para isso, deve ter clareza sobre seus objetivos e realizar a gestão de suas finanças pessoais.

Poupança: a gestão flexível de suas finanças pessoais

Muitas pessoas abdicam da poupança, pois não conseguem planejar financeiramente o seu fluxo financeiro pessoal. Visto que não podem direcionar valores fixos para essa finalidade. Contudo, é importante que tenha a poupança como um conceito na sua rotina, de forma que questione seus hábitos de compra e consumo.

Separe seus custos e defina metas

Separe seus custos entre fixos, variáveis e defina metas considerando o curto, médio e longo prazo. É importante que suas metas iniciais sejam pertinentes aos seus hábitos de compra e consumo.

Dessa forma, poderá modificá-los sem se cobrar excessivamente no que tange aos valores monetários. Para essa gestão, é possível utilizar uma ferramenta própria para planejamentos, como o Trello ou algum aplicativo de finanças.

Faça trocas financeiramente viáveis

Por exemplo, ao trocar o seu cartão de crédito tradicional por uma opção isenta de tarifas, estará gerando economia sem abdicar do serviço bancário. É importante avaliar como pode gerar economia através de outras trocas de produtos ou serviços.

No entanto, no conceito da poupança como um processo planejado, é importante que direcione os valores para essa finalidade, ainda que sejam valores irrisórios.

Poupe todos os valores economizados

Com o passar do tempo, poderá modificar o seu fluxo financeiro pessoal e direcionar valores fixos para a poupança. No entanto, é muito importante que não abdique desse processo e poupe todos os valores economizados.

Questione seus impulsos de compra

Dessa forma, estará criando uma visualização tangível do seu processo; o que é de grande valia para que reforce seus hábitos positivos no que tange ao seu consumo, principalmente questionando seus impulsos de compra.

Posteriormente, é possível que a poupança se torne um hábito na sua rotina de modo orgânico. Assim sendo, poderá verificar outras opções de investimentos de renda fixa e se aprofundar no que tange ao mercado de investimentos.

Estude o mercado de investimentos e diversifique suas opções de forma planejada

Visto que a poupança pode ser um conceito que se refere à maneira de consumir e não a sua única opção de investimento. Entretanto, é importante que tenha paciência com o seu processo, pois é possível obter sucesso dentro de um planejamento financeiro, ainda que o seu processo ocorra de forma não linear.