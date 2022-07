É possível viabilizar uma poupança dentro de um processo dinâmico, pessoal e planejado. Para isso, é importante que faça um planejamento financeiro que contemple suas metas em curto, médio e longo prazo.

Poupança: adquira hábitos positivos de forma flexível

O planejamento financeiro pessoal deve ser feito por todos, ainda que a sua situação financeira não esteja positiva. No entanto, se esse for o seu caso, deve adotar um planejamento financeiro flexível, de modo que a poupança seja parte desse processo.

A poupança pode ser feita de maneira flexível através de um planejamento que considere suas particularidades. Sendo assim, é importante que separe seus custos entre fixos e variáveis.

Defina metas

É viável que as suas metas iniciais sejam referentes ao seu comportamento de compra e consumo. Sendo assim, direcione valores para a sua poupança, de modo resolutivo através de pequenas mudanças feitas na sua rotina.

Faça trocas econômicas

Por exemplo, é possível trocar o seu cartão de crédito atual por uma opção isenta de tarifas. Dessa forma, estará gerando economias sem abdicar de algo importante na sua rotina.

Poupe os valores economizados

Dentro do conceito flexível da poupança, é importante direcionar os valores economizados para esse fim, ainda que sejam valores irrisórios. Dessa forma, estará criando uma importante visualização tangível do seu processo financeiro pessoal; o que será muito importante para que continue construindo uma relação positiva com suas finanças.

Novos conceitos

Certamente, com o passar do tempo, é possível modificar o seu processo, elevando os valores poupados e definindo metas fixas. O mais importante dentro desse conceito é que a poupança seja parte de uma solução, e não um ponto de autocobrança para que você não abdique de controlar suas finanças.

Não abdique do seu processo

Ao abdicar de realizar um planejamento financeiro, você não abdica apenas da poupança, mas deixa de controlar uma situação que está ocorrendo na sua rotina. Por isso, é importante que faça uso de uma ferramenta de gestão para controlar a sua rotina e não negligencie esse processo, ainda que ele ocorra de forma não linear.

Adapte os pontos citados

Sendo assim, faça adaptações dos pontos citados e direcione o seu planejamento financeiro pessoal para alcançar suas metas em longo prazo, através de hábitos financeiramente saudáveis e sustentáveis.

Posteriormente, é possível estudar o mercado de investimentos e conhecer outras opções de renda fixa. Visto que o conceito da poupança estará implícito na sua rotina; o que será de grande valia para o seu futuro.