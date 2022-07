É possível viabilizar uma poupança através de um planejamento estratégico pessoal que considere as suas particularidades de modo flexível.

Poupança: adquira um novo hábito de consumo

Muitas pessoas abdicam da poupança, pois não podem direcionar um valor fixo para essa finalidade. Entretanto, é possível que você realize uma poupança considerando os seus hábitos de compra e consumo.

Ferramentas de gestão

Primeiramente, é importante separar os custos entre fixos e variáveis. Dessa forma, você poderá definir suas metas em curto, médio e longo prazo. Para isso, você pode utilizar uma ferramenta para gestão, como o Trello, ou ainda, fazer uso de aplicativos de finanças. Você deve analisar a sua rotina, considerando o seu estilo de vida, de modo que verifique quais hábitos são passíveis de mudança.

Faça trocas econômicas

Dessa forma, você pode mudar coisas simples. Por exemplo, é possível trocar o cartão de crédito tradicional por uma opção isenta de tarifas.

Assim sendo, você estará gerando economia, sem abdicar do serviço bancário. Da mesma forma, você poderá trocar a sua conta bancária por uma conta digital. Ao gerar economia, ainda que seja de valores baixos, dentro do conceito de poupança flexível, você deve direcionar tais valores para essa finalidade.

Visualize o seu processo de forma tangível

Dessa maneira, você irá criar uma visualização tangível do seu processo; o que é muito importante para que você construa uma relação sólida com as suas finanças pessoais em longo prazo. Posteriormente, você poderá modificar outros hábitos e direcionar valores fixos para a poupança; o mais importante é que você se aproprie desse processo.

Dessa forma, irá construir um caminho positivo para suas finanças pessoais, fazendo com que a poupança não seja um sacrifício pontual e sim o modo de otimizar a sua rotina no que tange aos seus hábitos de compra e consumo.

Refaça o seu processo e analise outras opções

Com o passar do tempo, além de refazer o seu planejamento periodicamente, você pode considerar outras opções no mercado de investimentos. Visto que são muitas as possibilidades disponíveis para quem deseja diversificar suas opções de renda fixa; o mais importante é que você não abdique de controlar as suas finanças, já que ao deixar de controlar suas finanças, você deixa de controlar algo que já está acontecendo na sua rotina.

Sendo assim, faça o seu planejamento, verifique em sua rotina quais são seus hábitos que podem ser modificados e questione os seus impulsos de compra. Dessa forma, você obterá a poupança como um conceito de consumo.