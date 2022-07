A poupança pode ser direcionada através de um planejamento financeiro flexível que considere suas particularidades. Para isso, deve ter clareza sobre seus objetivos e paciência com o seu processo.

Poupança: controle suas finanças de forma gradual e planejada

O direcionamento assertivo da poupança pode ser o seu diferencial para conseguir elaborar um planejamento financeiro, ainda que não esteja em uma situação financeira favorável no momento.

Analise seus hábitos de compra na sua rotina diária

Isso porque é possível que conceitue a poupança como um hábito de rotina, considerando os seus hábitos de compra e consumo. Dessa forma, é possível verificar aspectos que sejam nocivos para suas finanças, modificando-os de forma gradual.

Separe seus custos e defina metas

É importante separar seus custos entre fixos e variáveis, de modo que obtenha parâmetros importantes para direcionar suas finanças. Sendo assim, avalie o que pode ser modificado, ainda que seja uma pequena mudança de cada vez.

Faça trocas econômicas

Por exemplo, é viável trocar o seu cartão de crédito atual por uma opção isenta de anuidade. Visto que as fintechs são fontes de produtos bancários qualificados com isenção de tarifas, em sua maioria. Dessa forma, estará gerando economia sem abdicar de um importante serviço bancário.

Dentro do conceito da poupança como um hábito, é importante que direcione o valor economizado para essa finalidade. Certamente será um fluxo de baixos valores. Porém, o mais importante é o foco na frequência de depósitos. Visto que estará atualizando de forma tangível o seu processo.

Pequenas mudanças são resolutivas em longo prazo

Certamente, com o passar do tempo, é viável modificar valores, direcionando metas fixas e mais elevadas. No entanto, dentro do conceito da poupança como um hábito, é importante comemorar pequenas mudanças para construir uma relação positiva com suas finanças em longo prazo.

Estude o mercado e conheça outras opções

Posteriormente, pode ser viável conhecer o mercado de investimentos e analisar outras opções de renda fixa para que possa viabilizar uma reserva de emergência, bem como para definir metas pessoais em longo prazo.

No entanto, é muito importante que tenha paciência com o seu processo, pois mudar hábitos pode ser difícil, sendo um processo que pode ocorrer de forma não linear.

Não abdique de controlar suas finanças pessoais

Sendo assim, não desista de controlar suas finanças, já que ao abdicar desse controle estará deixando de controlar algo que já está acontecendo na sua rotina, independentemente de sua própria análise.