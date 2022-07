É possível que você viabilize uma poupança de maneira orgânica através de um planejamento flexível que considere a sua necessidade e suas particularidades quando de sua elaboração.

Poupança: direcione o seu processo financeiro pessoal de forma objetiva

Planejar suas finanças é uma necessidade, porém, muitas pessoas abdicam da poupança, pois não podem direcionar valores fixos para essa objetividade. No entanto, você pode conceituar a poupança como parte importante do seu processo pessoal de modo resolutivo e flexível.

Assim como ocorre em todos os planejamentos de finanças, é importante que você separe seus custos entre fixos e variáveis. Dessa forma, você obterá um parâmetro importante sobre o seu cenário financeiro atual.

Posteriormente, é importante que você faça um planejamento que considere a flexibilidade como um valor; já que a poupança pode ser conceituada como um hábito, de modo que você possa modificar seus processos com o passar do tempo.

Faça uso de uma ferramenta de gestão

Utilizar uma ferramenta de gestão ou um aplicativo próprio para finanças pode ser útil para que você acompanhe o seu próprio processo e customize as etapas. Dentro da sua rotina você deve avaliar o que é passível de mudança, no entanto, você pode realizar pequenas mudanças, sendo que não precisa ser nada muito radical.

Por exemplo, você pode trocar o seu cartão de crédito atual por uma opção sem taxas, já que as fintechs oferecem serviços bancários qualificados e sem tarifas. Posteriormente, você deve direcionar valores mais elevados para a sua poupança e definir metas agressivas. O mais importante é que você modifique seus fluxos de maneira gradual e progressiva.

Visualize o seu processo e foque na frequência de depósitos na poupança

Ao direcionar todos os valores economizados para a sua poupança, você cria uma visualização tangível que pode ser muito importante para o seu futuro. Por isso, é fundamental que você não abdique do seu processo e adote a poupança como uma maneira de lidar com suas finanças pessoais.

Analise outras opções de investimentos

Dessa forma, você poderá estudar o mercado de investimentos e analisar outras possibilidades dentro do mercado de renda fixa; já que a poupança pode ser um conceito nas suas finanças e não a única opção de investimento.

No entanto, é muito importante que você não abdique do controle financeiro para que você não perca o foco no seu processo. Todavia, tenha cuidado para não ser cobrado excessivamente, pois você pode obter sucesso dentro de um planejamento financeiro de forma não linear.