É possível viabilizar uma poupança como um hábito na sua rotina, considerando diversos fatores, gerando economia doméstica de forma simples e prática.

Poupança: planeje suas finanças de forma flexível e resiliente

A instabilidade econômica impacta o poder aquisitivo do cidadão. Por isso, muitos abdicam de viabilidade uma poupança por ausência da disponibilidade de valores fixos para essa finalidade. Entretanto, é possível viabilizar uma poupança através de um planejamento flexível que considere suas particularidades.

Separe seus custos entre fixos e variáveis

Primeiramente, é importante que faça uma separação entre seus custos fixos e variáveis, separando valores e prazos para pagamentos, de modo que verifique o que pode ser modificado.

Faça trocas econômicas na sua rotina

Por exemplo, é possível trocar o seu cartão de crédito atual por uma opção de cartão de crédito isento de tarifas. Da mesma forma, é possível trocar uma conta bancária tradicional por uma conta bancária digital, considerando a facilidade das fintechs e a qualidade dos serviços oferecidos no mercado financeiro.

Por conseguinte, dentro do conceito de poupança flexível, é importante direcionar valores para essa finalidade, ainda que sejam valores irrisórios. Certamente, é importante considerar o seu estilo de vida e a viabilidade de realizar trocas. No entanto, é viável que direcione todos os valores oriundos dessas economias para a sua poupança.

Visualize o seu processo

Dessa maneira, irá criar uma visualização tangível e relevante do seu processo; o que é primordial para o sucesso de sua relação com as suas finanças pessoais em longo prazo. Com o passar do tempo é viável que modifique suas marcas e direcione valores fixos para a poupança. Contudo, é relevante que não abdique do seu planejamento financeiro.

Não abdique de controlar suas finanças

Visto que ao abdicar de planejar suas finanças e, por conseguinte, de direcionar uma poupança, apenas estará deixando de registrar fatos que já estão ocorrendo na sua rotina. Certamente é viável que conheça outras opções de investimento, já que a poupança pode ser um conceito e não a sua única opção de renda fixa.

A volatilidade da economia e o seu planejamento financeiro

Por isso, é aconselhável que estude o mercado e faça um planejamento voltado para essa finalidade, de modo que possa elevar a sua rentabilidade de forma segura, considerando a volatilidade da economia de forma geral. Portanto, adapte os pontos citados e direcione suas finanças pessoais, considerando suas metas e seus hábitos de compra e de consumo.