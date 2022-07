É possível elaborar um planejamento financeiro viabilizando uma poupança através de alguns pontos relevantes na administração de suas finanças pessoais.

Poupança: processo gradual de planejamento financeiro

A organização de suas finanças pode ser feita de maneira gradual e flexível. Dessa forma, a poupança pode ser o resultado de um novo conceito quanto aos seus hábitos de compra e consumo.

Muitas pessoas abdicam da poupança, pois não podem direcionar valores fixos para essa finalidade. Contudo, é possível que elabore uma poupança através de um planejamento financeiro pessoal que contemple suas metas de modo flexível.

Faça trocas econômicas

Separe seus custos entre fixos e variáveis. Dessa forma, será possível analisar a viabilidade de realizar trocas financeiramente econômicas. Por exemplo, é possível trocar o cartão de crédito comum por uma opção isenta de tarifas.

Visto que as fintechs são fontes de diversos serviços bancários de qualidade, sem taxas para o cliente final. Dentro do seu planejamento, é importante que verifique quais são as possíveis mudanças e analise a possibilidade de quitar suas dívidas e/ou de realizar ações para obter uma renda extra.

Visualize o seu processo

Considerando o conceito da poupança como um hábito de compra e consumo, é importante que direcione todos os valores economizados para essa finalidade, ainda que economize valores irrisórios. Dessa forma, irá visualizar de forma tangível seu processo, o que será de grande valia para que crie um caminho positivo para lidar com suas finanças pessoais.

Modifique seu planejamento periodicamente

Com o passar do tempo, é possível e viável que modifique o seu processo, definindo metas agressivas e valores fixos. Contudo, quando a poupança é inserida na sua rotina como um hábito, ela se torna uma maneira de direcionar suas finanças organicamente. Dessa forma, planejar a sua rotina financeira não será um sacrifício pontual e sim um modo orgânico de lidar com o seu planejamento.

Conheça outras opções

A poupança pode não ser a sua única opção de investimento, já que o mercado de investimentos oferece muitas opções de renda fixa. Sendo assim, é viável que estude o mercado de maneira aprofundada e verifique a possibilidade de alterar o seu planejamento de forma gradual para que eleve sua rentabilidade de forma segura.

O mais importante é que não abdique desse processo, já que ao abdicar de controlar suas finanças, está deixando de controlar algo que está acontecendo na sua rotina. Por isso, tenha paciência com o seu processo, já que é possível obter sucesso de forma não linear.