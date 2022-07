Praia Grande reabre concurso com 170 vagas para guarda civil municipal

A Prefeitura de Praia Grande reabriu concurso público para o cargo de guarda civil municipal. O certame havia sido suspenso, por decisão judicial, em 31 de janeiro de 2022.

Com a nova decisão, o concurso passa a receber novamente as inscrições dos interessados ao cargo.

Os candidatos que já realizaram a inscrição no período anterior a suspensão devem acessar o site da banca organizadora, a IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), e conferir a situação da inscrição e ficar atento às novas publicações referentes ao concurso.

Já os candidatos que realizaram a inscrição, mas não efetuaram o pagamento da taxa devem acessar a área do candidato no site do IBAM e gerar um novo boleto para pagamento.

Os novos interessados, contudo, devem proceder normalmente com um novo pedido de inscrição, pagar a taxa referente ao concurso e se atentar ao cronograma de datas.

Vagas e salários GCM Praia Grande

Ao todo, a Prefeitura de Praia Grande oferece 170 vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal, ambos os sexos.

O salário previsto para o cargo de GCM é de R$ 2.175,54 mais gratificação de 50%, além de 25% GAP sobre o salário base.

A jornada de trabalho prevista é de 44 horas semanais em regime de escala diurna e noturna.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos precisam comprovar ensino médio completo; CNH letra “A” e “B”; estatura mínima de 1,55m, para candidatos do sexo feminino e 1,65m, para candidatos do sexo masculino.

O edital ainda prevê os seguintes requisitos básicos para posse do cargo:

Ser brasileiro;

Não ser aposentado por invalidez, nem estar em idade de aposentadoria compulsória;

Estar em dia com o serviço militar, para os candidatos do sexo masculino;

Estar em gozo dos seus direitos civis e políticos;

Estar quite com a Justiça Eleitoral, mediante apresentação de Certidão de Quitação Eleitoral, a ser apresentada no momento da posse;

Estar com a situação cadastral regular junto aos órgãos governamentais;

Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com atribuições do cargo, a ser comprovada por inspeção médica oficial realizada por profissionais da Prefeitura Municipal de Praia Grande;

Autorizar a coleta de material (cabelos e pêlos), para fins de detecção de uso de drogas;

Fornecer dados para investigação social, autorizando seu procedimento.

Inscrições GCM Praia Grande

Os interessados em participar do concurso para GCM da Prefeitura de Praia Grande devem realizar a inscrição até o dia 28 de julho de 2022, diretamente pelo site do IBAM.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 74.

Tem direito a isenção da taxa de inscrição, o candidato que comprovar ser doador de sangue, doador de medula óssea ou, ainda, que esteja desempregado ou possuir renda de até um salário mínimo.

Para solicitar a gratuidade da taxa, o candidato deve acessar o site do IBAM até o dia 08 de julho de 2022 para preencher e assinar o requerimento de isenção.

Atribuições de cargo GCM Praia Grande

São funções do GCM do município de Praia Grande:

Atuar na proteção aos serviços, instalações e bens municipais, prioritariamente na vigilância patrimonial diurna e noturna dos bens de uso comum da população assim entendidos as Escolas e Unidades de Saúde Municipais, as vias públicas, praças, parques, jardins e quaisquer locais abertos à utilização pública em geral;

Dar suporte às atividades desempenhadas pelo Conselho Municipal de Defesa Civil – COMDEC;

Apoiar os serviços municipais afetos ao exercício do poder de polícia administrativo;

Prestar colaboração, quando esta se justificar a outras entidades públicas, como Polícia Militar e Civil do Estado de São Paulo e a órgãos de Defesa Civil;

Dirigir e operar viaturas, veículos especiais e veículos náuticos, quando devidamente habilitado e designado para esta atividade;

Atuar nas aplicações de primeiros socorros quando devidamente treinado para estes fins;

Atuar na fiscalização de trânsito, quando credenciado pela autoridade de trânsito municipal;

Atuar no monitoramento de sistemas eletrônicos de alarmes, vídeomonitoramento e outros afins;

Desempenhar outras atividades correlatas;

Atuar na proteção, fiscalização, autuação e vigilância permanente do patrimônio ecológico e ambiental, visando prevenir e reprimir ações predatórias e eventuais ocupações clandestinas;

Fiscalizar o tráfego aquaviário nos aspectos relativos à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana e à prevenção da poluição ambiental;

Atuar nas atividades de ensino e instrução como Professor, instrutor ou monitor.

Etapas concurso GCM Praia Grande

O concurso para GCM Praia Grande será realizado em duas fases.

A primeira delas conta com três etapas:

1ª Etapa – Prova Objetiva

2ª Etapa – Avaliação Antropométrica e de Aptidão Física

3ª Etapa – Avaliação Psicológica para uso e porte de armas de fogo

A prova objetiva está marcada para acontecer no dia 21 de agosto de 2022. Os candidatos serão avaliados por meio de 50 questões de múltipla escolha divididas entre português, matemática e conhecimentos específicos.

A segunda fase é destinada ao curso de formação obrigatório aos candidatos aprovados nas etapas anteriores.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir todo o conteúdo programático das provas para GCM Praia Grande, além do cronograma completo com todas as etapas do concurso.