Precisando de dinheiro? Está negativado? Veja como conseguir até R$ 1.000,00

Negativado não significa que a pessoa não precisa de um empréstimo. Afinal, existem várias razões pelas quais uma pessoa pode precisar de dinheiro emprestado. Ao contrário do que muitos acreditam, isso ajuda a impactar a vida das pessoas e até mesmo quitar dívidas que já têm.

Isso porque as pessoas geralmente precisam de dinheiro para investir em algo que mude suas vidas de alguma forma. Porém, conseguir um empréstimo não é fácil, principalmente quando se está negativado. Confira os detalhes de como conseguir até R$ 1.000,00 na matéria desta terça-feira (26) do Notícias Concursos.

Diferenciais dessa modalidade de empréstimo para negativado

Pensando em quem tem baixa renda e está com o “nome sujo”, o governo decidiu ajudar criando um esquema de crédito. Assim, esse grupo de pessoas tem a possibilidade de obter algum crédito mesmo nessas condições. Normalmente, essas pessoas não precisam de uma quantia alta, mas de um valor pequeno para que possam iniciar um projeto.

O governo garante a essas pessoas negativadas, acesso a taxas de juros baixas justamente para que os empréstimos não afetem sua renda. O limite do empréstimo é de R$ 1.000,00.

O esquema também beneficiará microempreendedores que terão acesso a linhas de crédito com juros e taxas baixas, levando em consideração investimentos futuros. O objetivo é auxiliar no impulsionamento de seus negócios. Segundo o governo, esses cidadãos terão direito a um crédito de R$ 3.000,00, que é R$ 2.000,00 a mais do que o crédito para os negativados, pois os microempreendedores exigem mais investimento.

Para quem tem o nome sujo, a única vantagem sobre os microempreendedores é que eles têm condições de usar o aplicativo Caixa Tem para assinar o contrato de empréstimo. Então, é possível acessar diretamente do celular. Em contrapartida, os empresários precisam ir pessoalmente a uma agência da Caixa Econômica Federal para obter um empréstimo.

No entanto, o governo indicou que isso mudará e, com o tempo, os microempreendedores também poderão acessar empréstimos por meio do aplicativo. O programa visa beneficiar cerca de 4,5 milhões de brasileiros apenas no primeiro ano.

Vale lembrar que somente microempreendedores com renda bruta anual de produção de até R$ 360 mil podem solicitar a quantia. Para quem estiver negativado, o Caixa Tem analisará sua situação assim que essa pessoa fornecer os dados.