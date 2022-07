Preciso me inscrever para receber o aumento do Auxílio Brasil?

O valor do Auxílio Brasil poderá aumentar neste segundo semestre. Ao menos o primeiro passo para a concretização do ato já foi dado nesta quinta-feira (30). Por 71 votos a 1, os senadores aprovaram a PEC que permite a elevação dos valores do programa social. Hoje, o projeto paga parcelas mensais de R$ 400. Com as mudanças, o patamar pode passar para R$ 600 mensais.

É certo que as alterações ainda precisam do aval da Câmara dos Deputados, mas alguns pontos já podem ser adiantados. Em caso de aprovação, por exemplo, o Governo Federal já definiu que ninguém precisará realizar nenhum tipo de inscrição para a entrada. A lógica de seleção seguirá sendo basicamente a mesma.

Atualmente, para ter direito ao Auxílio Brasil, o cidadão precisa ter um cadastro ativo e atualizado no sistema do Cadúnico. Além disso, ele também precisa ter uma renda per capita que varie $ 0 e R$ 210. Dessa forma, quem cumpre todas as exigências, entra no grupo dos selecionáveis para o recebimento do novo benefício social.

Nesse sentido, as normas seguirão iguais, mesmo em um cenário de aprovação da PEC dos Auxílios na Câmara dos Deputados. Assim, quem já faz parte da folha de pagamentos do programa social, passará a receber automaticamente os valores de R$ 600 a partir dos próximos meses, sem a necessidade de realizar nenhuma inscrição para isto.

Já as pessoas que ainda não pertencem a folha de pagamentos do Auxílio Brasil, precisam seguir esperando até que o Ministério da Cidadania selecione novos nomes para a entrada no benefício social ainda este ano. O ritmo de entradas é completamente definido pelo Governo Federal, de modo que ao cidadão resta a espera.

Novas entradas

Segundo informações do próprio relator da PEC no Senado Federal, o senador Fernando Bezerra Coelho (MBD-PE), a tendência é que o Governo Federal insira mais de 1,6 milhão de pessoas na folha de pagamentos do Auxílio Brasil este ano.

Embora a inclusão esteja no radar, ela não será feita de um modo diferente ao que se vê atualmente. Dessa forma, mesmo com esta nova entrada, os cidadãos ainda não precisarão se inscrever, já que o processo é automático.

Algumas quadrilhas podem se aproveitar do momento de desinformação, para entrar em contato com possíveis vítimas e informar que elas precisam se inscrever no Auxílio. Não é verdade. Este não é um processo permitido pelo Ministério da Cidadania.

PEC dos auxílios

O aumento nos valores e na quantidade de usuários do Auxílio Brasil, não foi o único ponto tratado pelo Senado Federal na noite desta quinta-feira (30). Os senadores também aprovaram uma série de outros pontos junto com a PEC 1/2022.

Um deles, por exemplo, foi a aprovação do valor do vale-gás nacional. Segundo o Ministério da Cidadania, a proposta enviada pelo Governo Federal prevê um aumento dos atuais R$ 53 bimestrais para um patamar de R$ 120 também a cada dois meses.

O Senado também aprovou uma ajuda de R$ 1 mil para os caminhoneiros. O projeto está sendo chamado de voucher pelo Governo. Além disso, há também a indicação de gastos de R$ 2 bilhões para os pagamentos de um novo programa para os taxistas.