Prefeitura de Blumenau – SC abre Processo seletivo para Agente Comunitário de Saúde

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Blumenau abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva no cargo de agente comunitário de saúde, função que exige ensino médio completo e oferta salário de R$ 1.530,48, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 7 de agosto de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Universidade Regional de Blumenau (Furb). O valor da inscrição ficou fixo em R$90,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos gerais e legislação e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas no dia 21 de agosto de 2022, no horário das 9h às 12h.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, observando o ambiente físico, avaliando as condições de higiene, verificando a existência de animais, observando o relacionamento entre os membros da família, detectando problemas de saúde e sociais, acompanhando o crescimento e desenvolvimento das crianças, acamados, acompanhando a evolução da gestação, para definir encaminhamentos aos serviços de saúde, visando proporcionar um bom atendimento à comunidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam priorizadas; Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; entre outras atividades.

EDITAL 01/2022