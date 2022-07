Prefeitura de Bom Jesus do Sul – PR abre Processo seletivo

A Prefeitura de Bom Jesus do Sul/PR abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Psicólogo. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.784,66 a R$ 3.618,68, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 20 de julho de 2022, presencialmente, no Departamento Municipal de Educação e Cultura, localizado na Avenida Ipiranga, nº 72, Centro.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova de títulos, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: – Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe; II – Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário; entre outras atividades.

PSICÓLOGO: – Avalia pacientes, utilizando métodos e técnicas próprias, analisando, diagnosticando e emitindo laudo e/ou parecer técnico, para acompanhamento, atendimento ou encaminhamento a outros serviços especializados; – Elabora e aplica testes, utilizando seu conhecimento e prática dos métodos psicológicos, para determinar o nível de inteligência, faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras características pessoais, possíveis desajustamentos ao meio social ou de trabalho ou outros problemas de ordem psíquica e recomenda a terapia adequada; – Presta atendimento psicológico de ordem psicoterápica e ou de curso preventivo, através de sessões individuais e grupais; entre outras atividades.

EDITAL 01/2022