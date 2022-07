Prefeitura de Penedo apresenta demandas da população para Equatorial

Representantes da SIPE, SEINFRA e distribuidora de energia reuniram-se nesta segunda-feira-feira, 18

Secom PMP

Integrantes do primeiro escalão do governo Ronaldo Lopes e representantes da empresa Equatorial Energia reuniram-se neste início de semana para tratar das demandas da população de Penedo.

O encontro realizado na Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), pasta administrada pelo engenheiro civil Valmir Lessa, deve acelerar pleitos relacionados com a qualidade e a ampliação do serviço essencial.

As reivindicações feitas por meio da Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE) atendem pedidos da população da área urbana e do meio rural.

“Nós solicitamos a ligação da iluminação que fizemos na Colina do Oiteiro, na Rodovia Mário Freire Leahy, e mostramos que é preciso instalar transformadores mais potentes no Centro Histórico para melhorar o serviço em nosso comércio e também para a região da Santa Cruz, Ulisses Batinga e ruas adjacentes”, informa Ricardo Araújo, gestor da SIPE.

A necessidade de solucionar a instabilidade do fornecimento de energia elétrica para as comunidades Palmeira Alta, Santa Margarida, Imbira, Pescoço e povoados próximos também foi apresentada, assim como a ampliação da rede para trecho do Tabuleiro dos Negros, área remanescente quilombola que também já recebeu investimentos em eficiência energética durante a gestão do Prefeito Ronaldo Lopes.

A agenda de trabalho entre Prefeitura de Penedo e Equatorial Energia também abordou outros aspectos do trabalho conjunto entre o poder público e a empresa privada, com acompanhamento do engenheiro Messias Santos (Seinfra) e do técnico Everaldo Passos, coordenador da SIPE.

Texto Fernando Vinícius