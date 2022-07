Prefeitura de Penedo cumpre metas estabelecidas pelo Selo Unicef para 2022

Município permanece sendo avaliado para o período que se estende até 2024

As políticas públicas desenvolvidas pelo governo Ronaldo Lopes para crianças e adolescentes atendem as metas estabelecidas pelo Selo Unicef.

O município que conquistou a certificação em 2019, durante a gestão Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes, avança na assistência e já cumpre o que o órgão das Nações Unidas estabelece em seu cronograma para 2022.

A avaliação mais recente comprova que a Prefeitura de Penedo instituiu a Comissão Intersetorial dos Direitos da Criança e Adolescente, o Núcleo de Cidadania de Adolescente (NUCA), realiza busca ativa para inclusão de meninos e meninas que estavam fora das escolas e adesão à plataforma 1Mio (acesso para cursos e orientação sobre Programa Jovem Aprendiz).

Outro ponto atendido por Penedo é a realização do Fórum Comunitário, evento que aconteceu no Theatro Sete de Setembro em março deste ano, com a participação de representantes de setores públicos e segmentos da sociedade civil organizada.

Prefeitura de Penedo realiza Fórum Comunitário do Selo Unicef

A Prefeitura de Penedo também executa o Plano Municipal da Criança e Adolescente, com destaque para acesso de famílias em situação de vulnerabilidade social aos programas sociais, campanhas de vacinação e prevenção à gravidez na adolescência.

O trabalho de reformas e adequações na rede pública municipal de ensino também é levado em consideração, assim como as formações continuada para gestores, coordenadores e professores.

O respeito aos protocolos de prevenção à pandemia de Covid-19 nas escolas e creches é parte dos quesitos analisados nas escolas e creches, assim como a qualidade da água servida nas unidades de ensino, saneamento, esgotamento sanitário e práticas de higiene na rede municipal.

“O Selo Unicef está avaliando e acompanhado a evolução do município de Penedo em tudo que se refere a criança e ao adolescente. As metas que são estipuladas para todas as cidades que foram habilitadas para a edição 2021/2024 estão sendo cumpridas”, explica a assistente social Darlene Nonato Santos, Articuladora do município de Penedo para a atual edição do Selo Unicef.