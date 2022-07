Prefeitura de Penedo e Caixa Econômica Federal renovam contrato

Instituição financeira da rede oficial apresentou melhor proposta ao município

Secom PMP

A parceria adminstrativa entre a Prefeitura de Penedo e a Caixa Econômica Federal foi renovada nesta quinta-feira, 21, com a assinatura do contrato de prestação de serviços que inclui a folha de pagamento do funcionalismo municipal.

O ato oficial reuniu o Prefeito Ronaldo Lopes; o Chefe de Gabinete e presidente interino do Instituto Penedo Previdência, Alfredo Pereira; o Secretário de Comunicação Kim Emmanuel e o diretor geral do SAAE Penedo, Jailton Santos.

De parte da instituição financeira federal, Marcio Alves de Barros e Moacir Ferreira assinaram o documento no gabinete do Prefeito Ronaldo Lopes.

A Caixa apresentou a melhor proposta relacionada à folha de pessoal, ponto principal da renovação do contrato que também prevê melhores condições para convênios e empréstimos.

Texto e fotos Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP