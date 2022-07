Prefeitura de Penedo e Polícia Civil fortalecem combate à violência contra criança e adolescente

Representantes da rede de proteção para menores de idade reuniram-se no CISP

Secom PMP

O Centro de Segurança Pública Integrado (CISP) de Penedo recebeu representantes das instituições que compõem a rede de proteção integral à criança e o adolescente para fortalecer o combate à violência e abusos contra menores de idade.

A reunião solicitada pelo delegado regional da Polícia Civil, Rômulo Andrade, aconteceu nesta quinta-feira, 14, e contou com a presença da Secretaria Municipal de Educação, Cíntya Alves; servidores da Semed e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (Semdsh); além de membros do Conselho Tutelar dos Diretos da Criança e do Adolescente.

Entre os pontos tratados na agenda de trabalho, o governo Ronaldo Lopes confirmou a disponibilidade de equipe multidisciplinar, principalmente assistente social e psicólogo, na assistência para crianças e adolescentes.

“A princípio, uma escrivã da Polícia Civil especializada no atendimento desses casos é quem vai perceber a necessidade e encaminhar para os nossos programas de proteção”, explica Gilvânia Fagundes, Diretora do Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS), órgão vinculado à SEMDSH.

Atualmente, cerca de 40 crianças e adolescentes têm acompanhamento direto da Prefeitura de Penedo nos serviços da rede de proteção que encaminharam aproximadamente 20 menores de idade negligenciados por seus pais ou responsáveis para as devidas providências, por meio do Ministério Público Estadual.

A Prefeitura de Penedo também atua de forma preventiva, principalmente no âmbito da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para orientar meninos e meninas, inclusive em relação ao trabalho infantil, atuação que tem apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT).

