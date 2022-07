Prefeitura de Penedo e Sebrae orientam agricultoras sobre manipulação de alimentos

Parceria capacita sobre boas práticas na produção de itens incluídos na alimentação escolar

Secom PMP

Mulheres que trabalham na roça em Penedo estão recebendo orientação especializada sobre cuidados necessários para manipular os alimentos que produzem e comercializam.

O trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Penedo acontece por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e tem a parceria do Sebrae Alagoas.

O aprimoramento das atividades que também têm o apoio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada) trouxe a nutricionista Rose Vital até Penedo neste início de semana.

Ela orientou agricultoras do Sítio Nazário sobre boas práticas de manipulação de alimentos com intuito de fortalecer o trabalho no campo, um dos focos de atuação do governo Ronaldo Lopes.

Reunidas pela Semed para mais um aprendizado sobre a fabricação de bolos e biscoitos, por exemplo, as agricultoras foram elogiadas pela consultora do Sebrae. “Elas são muito participativas e têm muito cuidado com a fabricação desses alimentos”, afirma Rose Vital.

“Para nós, agricultoras, é muito importante porque aprendemos e passamos a ter mais conhecimento sobre boas práticas em relação aos alimentos”, disse Patrícia Oliveira durante a oficina realizada na segunda-feira, 11.

Patrícia é uma das representantes das famílias de pequenos produtores rurais de Penedo que, somente este ano, já forneceram 1.739 kg de bolos e 15.209 tapiocas para a alimentação escolar ofertada pela Semed.

O apoio do governo Ronaldo Lopes para a agricultura familiar evita o êxodo rural e assegura saúde financeira para manutenção dos trabalhadores e trabalhadoras no campo.

Texto Fagner Honorato/Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves