Prefeitura de Penedo entrega mil cartões do Programa Mesa Cheia

Iniciativa do Prefeito Ronaldo Lopes distribui renda para três mil famílias e injeta recursos no comércio local

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo identificou milhares de chefes de família inscritas no Cadastro Único que não recebem nenhum tipo de auxílio social, seja do governo estadual ou federal.

Para ajudar essas pessoas em situação de pobreza, o Prefeito Ronaldo Lopes criou o Programa Mesa Cheia, iniciativa que distribui renda e faz os recursos circularem no comércio local.

“O compromisso do nosso governo é com o social, a nossa prioridade é o povo de Penedo e nós estamos do lado de vocês”, afirmou o gestor penedense durante o ato que deu início à distribuição dos 3 mil cartões do Mesa Cheia e também entregou cesta básica.

O evento realizado na tarde desta quinta-feira, 28, reuniu beneficiários, empresários cadastrados no programa, vereadores e servidores municipais no ginásio Dom Bosco, espaço da instituição de acolhimento social Centro Juvenil Irmã Auxiliadora.

A solenidade foi aberta com animação dos artistas Podderosa e Tadeu e Seus Bonecos, sendo prestigiada pelos Secretários Municipais Rafael Ferreira (Desenvolvimento Social), Pedro Soares (Desenvolvimento Econômico), Luciano Lucena (Planejamento), Kim Emmanuel (Comunicação) e Ivo Costa (Serviços Públicos).

A Câmara Municipal de Penedo também participou, representada pelos vereadores Rodrigo Regueira, Bili Marques, Marcelo Pereira e Irmão João.

Os empresários conveniados ao Mesa Cheia destacaram a iniciativa da Prefeitura de Penedo, apontada como fundamental para a recuperação das finanças do setor que ainda sente o impacto negativo da pandemia de Covid-19.

Com perspectiva de evolução, o Programa Mesa Cheia acrescenta R$ 100,00 (cem reais) para cada família beneficiada comprar alimentos, itens de higiene pessoal e farmacêuticos nos estabelecimentos conveniados.

Como três mil famílias foram incluídas no programa de distribuição de renda efetivado com recursos próprios, a Prefeitura de Penedo está viabilizando a circulação de mais R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na economia do município.

Ronaldo Lopes informou ainda que no próximo dia 08 de agosto, a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas realizam mais uma edição do Arena CRIA, programa que atende cerca de 4 mil famílias somente no município ribeirinho, com diversos serviços para a população.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte