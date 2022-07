Prefeitura de Penedo inicia a distribuição de material escolar para estudantes da rede municipal

Distribuição será feita nesta sexta-feira, 29, no ginásio da sede da SEMED

Secom PMP

Os avanços na educação da rede pública municipal de Penedo ganham mais uma nota positiva nesta sexta-feira, 29, data do início da entrega de material escolar para alunos e alunas da rede.

A distribuição dos kits para as crianças da Educação Infantil e estudantes do Ensino Fundamental e da Educação para Jovens e Adultos (EJA) acontece a partir das 10 horas, na Secretaria Municipal de Educação (Semed), no antigo ginásio do Sesi.

Pais ou responsáveis pelos pequeninos voltarão pra casa levando uma bolsa escolar, item exclusivo para a Educação Infantil.

Além da mochila equipada com alça e rodinhas, a criançada vai ganhar borracha, giz de cera, lápis de cor, lápis grafite, massa para modelar, caderno de desenho e outros itens, material que será integralmente distribuído conforme cronograma para cada unidade da rede.

Para estudantes do Ensino Fundamental, destaque para os cadernos personalizados com arte que identifica o material entregue pela Prefeitura de Penedo e os outros itens do kit, tudo em quantidade suficiente para o ano letivo.

Cartão Bolsa Auxílio Permanência

A gestão Penedo, Crescendo Com Seu Povo também realiza nesta sexta-feira, 29 de julho, a distribuição do cartão Bolsa Auxílio Permanência (BAP).

O programa de distribuição de renda criado no governo Ronaldo Lopes atenderá 460 alunos e alunas da Educação para Jovens e Adultos da Semed.