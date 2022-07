Prefeitura de Penedo inicia entrega do cartão dos programas Mesa Cheia e Bolsa Auxílio Permanência

Distribuição de renda também direciona circulação de recursos no comércio local

Secom PMP

Os programas de distribuição de renda Mesa Cheia e Bolsa Auxílio Permanência (BAP) avançam para a entrega do cartão aos beneficiários.

Cada chefe ou responsável por família em situação de pobreza ou de extrema pobreza que não recebe nenhum tipo de auxílio do governo federal e está inserido no Mesa Cheia recebe seu cartão na tarde da próxima quarta-feira, 27.

As pessoas identificadas no perfil do programa coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) devem se dirigir ao ginásio do Centro Juvenil Maria Auxiliadora, localizado na Vila Matias, a partir das 14 horas.

Na manhã da sexta-feira, 29, a Prefeitura de Penedo entrega o cartão do Bolsa Auxílio Permanência no Complexo Esportivo e Educacional Moacir Andrade, o antigo ginásio do SESI, a partir das 10 horas.

O espaço que abriga a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) receberá o público-alvo do BAP, alunos e alunas da Educação para Jovens e Adultos (EJA), modalidade com mais de 400 matrículas registradas neste ano.

Na mesma data, a gestão Penedo, Crescendo Com Seu Povo distribui material escolar para a criançada da Educação Infantil e também para estudantes do Ensino Fundamental e da EJA.

Planejados para atender famílias em situação de vulnerabilidade social, os programas de distribuição de renda do governo Ronaldo Lopes também injetam recursos no comércio penedense.

A compra autorizada apenas para alimentos, itens de higiene pessoal e produtos farmacêuticos será feita exclusivamente em estabelecimentos que funcionam no município, mediante cadastro (confira aqui os procedimentos).

Texto Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP