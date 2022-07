Prefeitura de Penedo investe em mobilidade urbana nas comunidades Castro Alves e Vila Primavera

Obras do governo Ronaldo Lopes são realizadas com recursos próprios do município

Secom PMP

Famílias de comunidades historicamente esquecidas pelo poder público em Penedo recebem a devida atenção do governo Ronaldo Lopes.

Sonhos antigos de moradores da Castro Alves e da Vila Primavera começam a se tornar realidade com os investimentos realizados pela Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP).

O trabalho direcionado à mobilidade urbana acaba com a lama do inverno e a poeira do verão nas localidades que estão recebendo pavimento e infraestrutura viária adequada e segura.

É mais qualidade de vida para os moradores com a pavimentação das ruas, instalação do sistema de drenagem urbana, meio fio e calçada.

“É mais melhoria de vida e dignidade para as pessoas. Iniciamos esse programa de calçamento, com placas de concreto nas ruas que não têm muito movimento de carro pesado”, informa o Prefeito Ronaldo Lopes.

Marlene Felix da Silva, moradora da Vila Primavera, está satisfeita com a obra.

“Depois de tantos prefeitos, esse (Ronaldo Lopes) foi tocado por Deus e realizou esse sonho de nós, moradores. Estou muito feliz, não só por mim, mas pelos outros moradores”, disse Marlene.

Texto Fagner Honorato

Fotos Deywisson Duarte