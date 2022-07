Prefeitura de Penedo moderniza e reforma escola do povoado Murici

Investimento melhorou estrutura da unidade municipal Cônego Teotônio Ribeiro

Secom PMP

O governo Ronaldo Lopes avança com os investimentos que realiza para a educação em Penedo, com obras, equipamentos, material didático, qualificação de pessoal e inovação tecnológica.

O trabalho que está modernizando e reestruturando toda as 29 unidades da Secretaria Municipal de Educação (Semed) será concluído entre o final deste ano e o início de 2023, com mais uma etapa concluída com sucesso.

Nesta sexta-feira, 22, a gestão Penedo, Crescendo Com Seu Povo entregou a reforma da Escola Municipal de Educação Básica Cônego Teotônio Ribeiro, situada no povoado Murici e que atende as comunidades próximas.

Professores e estudantes retornarão ao ambiente escolar totalmente renovado e reestruturado, dispondo de novo mobiliário, salas climatizadas, material pedagógico atualizado – inclusive para atividades de Educação Física – e computadores.

O uso da tecnologia digital, com acesso à Internet, já acontece no dia a dia da rede da Semed, parte do Programa Educação Avança que coloca Chromebooks na sala de aula para educadores e estudantes.

Na parte estrutural, a escola é praticamente outra, com novas instalações e equipamentos, tudo visto de perto por moradores, Secretários Municipais Manoel Messias (Agricultura); Kim Emmanuel (Comunicação); Luciano Lucena (Planejamento); Ivo Costa (Serviços Públicos); servidores da Semed e de outras pastas; como também pelo Presidente da Associação do Murici, Genildo Gomes.

A diretora Luciana Firmino quase não conseguiu expressar gratidão ao Prefeito Ronaldo Lopes e à Secretária Cíntya Alves durante a solenidade que também foi prestigiada pelos vereadores Derivan Thomaz, Irmão João, Marcelo Pereira, Rogério dos Peixoto, Rodrigo Regueira, Bili Marques e Sargento Marival.

A emoção que tomou conta de todos é compreensível. Além de tudo que foi renovado na escola, todos os problemas na infraestrutura estão resolvidos para garantir tranquilidade e conforto à comunidade escolar.

Da fachada ao pátio, tudo está melhor do que antes. A cobertura da escola e as instalações elétrica e hidráulica são novas. Portas, esquadrias e janelas também foram substituídas, assim como o piso, os muros e as colunas, tudo conforme as normas da engenharia civil.

Outra novidade que também iguala a Escola Cônego Teotônio Ribeiro ao padrão iniciado durante a gestão Március Beltrão/Ronaldo Lopes é a inclusão de painel artístico, com uma diferença que valoriza a cultura penedense.

A obra de arte que ornamenta o refeitório da unidade de ensino do Murici foi encomendada ao artista local Mário Maia, que reproduziu – com perfeição – símbolos representativos do Nordeste brasileiro e fez toda a pintura da fachada, no padrão do Educação Avança.

Todos esses benefícios foram comemorados e enaltecidos nos discursos da solenidade realizada hoje, evento que teve apresentação de quadrilha junina e paródia produzida por estudantes em agradecimentos ao trabalho que não para.

Ronaldo Lopes informou que o projeto elaborado para a pavimentar a estrada que começa no acesso pela rodovia AL 101 Sul, passando pelo povoado Capela, até chegar no Murici, já tem licença ambiental e será feito pelo governador Paulo Dantas.

A obra que vai melhorar a qualidade de vida dos moradores e atrair mais turistas para a região inserida na APA da Marituba é mais uma que saiu da prancheta do engenheiro civil, quando Ronaldo era Vice-Prefeito de Penedo e coordenava as ações direcionadas à infraestrutura do município.

A parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas é fundamental para a continuidade do desenvolvimento do município, conforme alertou o gestor penedense durante a entrega de mais um benefício de amplo alcance social para a população.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves