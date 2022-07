Prefeitura de Penedo vai pavimentar todas as ruas do bairro Santa Cecília

Recursos conseguidos pelo vice-prefeito João Lucas vai melhorar qualidade de vida na comunidade mais conhecida como Matadouro

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo está com um projeto pronto para realizar mais um grande investimento na melhoria da qualidade de vida de famílias de baixa renda.

Reunidos nesta quarta-feira, 06, o Prefeito Ronaldo Lopes e o Vice-Prefeito João Lucas confirmaram que todas as ruas do bairro Santa Cecília serão pavimentadas.

As obras na localidade conhecida como Matadouro irão resolver situações relacionadas ao trânsito de veículos, pedestres e escoamento de águas das chuvas.

O trabalho que atende reivindicação dos moradores do Santa Cecília foi viabilizado pelo Vice-Prefeito João Lucas com o deputado federal Nivaldo Albuquerque, que destinou R$ 500 mil reais de emenda parlamentar para a pavimentação com paralelepípedos.

Além da boa notícia, a gestão Crescendo Com Seu Povo investe recursos próprios em pequenas obras no Matadouro e em outros pontos da cidade e do meio rural, além de conseguir viabilizar investimentos, inclusive por meio de parceria com o Governo de Alagoas, com ênfase no Programa Pró-Estradas.

Lançado por Renan Filho, o trabalho de pavimentação e drenagem de ruas e estradas tem dezenas de quilômetros de vias asfaltadas em Penedo, inclusive em parte do acesso ao bairro Santa Cecília.