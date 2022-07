Prefeitura de Penedo viabiliza inclusão dos taxistas no benefício que paga R$ 6 mil reais para cada prestador do serviço

Governo Ronaldo Lopes fez sua parte para atender os mais de cem taxistas penedenses no auxílio federal

Secom PMP

Taxistas de todo o Brasil, devidamente autorizados para prestar o serviço, podem receber auxílio emergencial do governo federal no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Para que os trabalhadores tenham acesso ao benefício Bem Taxista, as prefeituras precisam efetivar o procedimento exigido pela União, medida que a Prefeitura de Penedo já concluiu.

“Acabo de enviar ao Ministério do Trabalho e da Previdência a relação de todos os taxistas cadastrados em nosso município”, anunciou o Prefeito Ronaldo Lopes em seu Instagram nesta sexta-feira, 29.

Os 113 taxistas autorizados para o transporte de passageiros em Penedo recebem o benefício dividido em seis parcelas a partir de agosto porque a Prefeitura de Penedo fez o que é de sua responsabilidade, antes do fim do primeiro prazo de inclusão.

De acordo com o Ministério do Trabalho, o município que atender as exigências até 31 de julho viabiliza o primeiro pagamento do Bem Taxista para o próximo dia 16 de agosto, repasse que deverá contemplar as duas parcelas iniciais do benefício que totaliza seis mil reais para cada taxista.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP

Fotos Assessoria SMTT Penedo