Prefeitura de Schroeder – SC promove Processo seletivo

Edital oferta vagas de nível médio e superior na administração municipal

A Prefeitura Municipal de Schroeder/SC promove abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor B – Arte – Educação Infantil e Ensino Fundamental (anos iniciais e finais); Professor B – Ensino Religioso Ensino Fundamental (anos finais); Professor B – Matemática – Ensino Fundamental (anos finais); Professor C – Geografia – Ensino Fundamental (anos finais); Professor C – Língua Estrangeira- Inglês – Ensino Fundamental (anos finais); Professor C – Ciências – Ensino Fundamental (anos finais); Professor C – Educação Física – Educação Infantil e Ensino Fundamental (anos iniciais e finais); Professor C – Ensino Religioso Ensino Fundamental (anos finais); Professor C – Matemática – Ensino Fundamental (anos finais) e Professor C – Língua Portuguesa – Ensino Fundamental (anos finais); Professor B – Língua Estrangeira – Inglês (anos finais); Professor B – Ciências – Ensino Fundamental (anos finais); Professor B – Educação Física – Educação Infantil e Ensino Fundamental (anos iniciais e finais); Professor B – Língua Portuguesa – Ensino Fundamental (anos finais); Professor C – Ensino Fundamental (anos iniciais); Professor C – Educação Especial; Professor C (Língua Alemã – Ensino Fundamental) (anos iniciais e finais); Professor C – Arte – Educação Infantil e Ensino Fundamental (anos iniciais e finais); Professor B – Educação Especial; Professor B – Língua Alemã – Ensino Fundamental (anos iniciais e finais); Professor C – Educação Infantil; Professor C – Intérprete de Libras – Educação Infantil e Ensino Fundamental (anos iniciais e finais); Auxiliar de Sala (5); Professor B – Ensino Fundamental (Anos iniciais); Professor B – Educação Infantil; e Professor B – Intérprete de Libras – Educação Infantil e Ensino Fundamental (anos iniciais e finais).

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.041,40 a R$ 4.154,06, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 15 de julho de 2022, presencialmente, na Secretaria de Educação e Cultura, localizada na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 3905, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas de títulos, conforme critérios especificados no edital. O processo seletivo é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 002/2022