Prefeitura de Serra Alta – SC anuncia Concurso público

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Serra Alta anuncia abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Motorista (1 vaga); Operador de maquinas (1 vaga); Auxiliar de manutenção e conservação (1 vaga); Técnico em saúde bucal (1 vaga); Analista de Recursos Humanos (1 vaga); Psicólogo (1 vaga); Farmacêutico (1 vaga); Agente comunitário de saúde (3 vagas); Técnico em enfermagem (1 vaga); e Professor 1 (1 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.826,10 a R$ 3.848,81 ao mês, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 31 de julho de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora GS Assessoria e Consultoria, ou presencialmente, no prédio da Prefeitura Municipal, no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, em dias úteis. O valor da inscrição oscila entre R$ 100,00 a R$ 200,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática e conhecimentos específicos; mais prova prática para os cargos de Operador de Máquinas e Motoristas. As avaliações serão aplicadas no dia 7 de agosto de 2022.

Atribuições comuns para todos os cargos

Propor à gerência imediata providências para a consecução plena de suas atividades, inclusive indicando a necessidade de aquisição, substituição, reposição, manutenção e reparo de materiais e equipamentos; Solicitar requisições de materiais necessários à execução dos serviços; Manter-se atualizado sobre as normas municipais; Participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e repassar aos seus pares; Participar de reuniões técnicas, administrativas, treinamentos, seminários, exposições, e outros eventos; Participar de comissões disciplinares, sindicância, licitação, eventos e conselhos municipais; Auxiliar sempre que solicitado na organização de eventos do Município; Participar das datas comemorativas e eventos realizados pela administração; Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, reservando o sigilo das informações; Tratar o público com zelo e urbanidade; Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação da chefia imediata; Participar de escala de revezamento e plantões sempre que houver necessidade; entre outras atividades.

EDITAL 001/2022