Prefeitura de Uberlândia oferece vagas temporárias para professores e serviços gerais

A Prefeitura de Uberlândia, em Minas Gerais, está com período de inscrições aberto para novo concurso público municipal.

As oportunidades são para profissionais com nível fundamental incompleto para área de serviços gerais, nível médio para o cargo de apoio escolar e nível superior para área do magistério.

As vagas são para contratação temporária.

Vagas e salários Uberlândia – MG

A Prefeitura de Uberlândia oferece 11 vagas para contratação por tempo determinado mais formação de cadastro reserva. As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio e superior, nos seguintes cargos:

Nível fundamental Incompleto

Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga + cadastro reserva;

Nível médio / técnico completo

Profissional de apoio escolar – 1 vaga + cadastro reserva;

Nível superior completo

Analista pedagógico – 1 vaga + cadastro reserva;

Inspetor escolar – 1 vaga + cadastro reserva;

Professor de atendimento educacional especializado – 1 vaga + cadastro reserva;

Professor de arte – 1 vaga + cadastro reserva;

Professor de ciências da natureza – 1 vaga + cadastro reserva;

Professor de educação infantil e 1º ao 5º ano – 1 vaga + cadastro reserva;

Professor de ensino religioso – 1 vaga + cadastro reserva;

Professor de história – 1 vaga + cadastro reserva;

Professor de língua portuguesa – 1 vaga + cadastro reserva;

Para se candidatar ao concurso público da Prefeitura de Uberlândia, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos, como experiência profissional e cursos de qualificação, dependendo do cargo pretendido.

O candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral.

O salário previsto para o cargo de agente de serviços gerais (nível fundamental) é de R$ 1.212,00 para uma jornada de 30 horas semanais.

Já o cargo de profissional de apoio escolar (nível médio) oferece salário de R$ 1.914,22 para uma jornada de 25 horas semanais.

Os cargos de analista pedagógico e inspetor escolar possuem remuneração de R$ 3.554,29 para uma jornada de 30 horas semanais.

Os cargos de professor, por sua vez, independente da área, possuem remuneração de R$ 2.369,52 para uma jornada de 20 horas semanais.

Inscrições Uberlândia – MG

Os interessados em concorrer a uma das vagas para Prefeitura de Uberlândia têm até o dia 28 de julho de 2022 para se inscrever.

As inscrições devem ser realizadas pelo site da MS Concursos, organizadora do concurso.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 18 para o cargo de nível fundamental incompleto, R$ 28,22 para o cargo de nível médio e R$ 37,61 para os cargos de nível superior.

Etapas concurso Uberlândia – MG

O concurso público para Prefeitura de Uberlândia será realizado por meio de prova objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

Os cargos de nível fundamental e médio terão prova com 25 questões de múltipla escolha, divididas entre língua portuguesa, matemática, legislação e conhecimentos específicos.

Para os cargos de nível superior, a prova contará com 30 questões de múltipla escolha nas áreas de língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos.

A prova objetiva será aplicada no dia 28 de agosto de 2022.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter o conteúdo programático completo para cada cargo, além do cronograma e das atribuições de cargo.