Prefeitura de Urucará – AM abre Concurso público para nível superior

A Prefeitura Municipal de Urucará/AM abre novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 131 vagas em cargos de nível superior, com lotação na zona rural ou urbana.

As oportunidades são para os cargos de Orientador Educacional (10 vagas); Nutricionista (1 vaga); Professor Ensino Fundamental I (77 vagas); e Professor de Ensino Fundamental II (43 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$1.922,67 a R$3.000,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais,.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h do dia 1 de agosto de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Merkabah. O valor da inscrição está fixado em R$100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos os cargos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 11 de setembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Suas atividades consistem efetiva atuação regência de classe e na realização de um conjunto de atividade didáticopedagógico com atuação em nível de educação infantil, em nível de ensino fundamental de 1ª a 5ª ano e Educação de Jovem e AdultoEJA, participação na elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, na elaboração e comprimento do plano de trabalho docente, zelo pela aprendizagem dos alunos e colaboração na atividade de articulação da escola com a família e a comunidade, objetivando garantir o efetivo desempenho das ações de ensino em prol do progresso, da cidadania e bom conceito da qualidade da educação pública municipal.

EDITAL 01/2022