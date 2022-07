Prefeitura de Votorantim – SP abre Concurso público

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Votorantim abre novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 06 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Serviços De Campo (1 vaga); Mecânico de Autos (1 vaga); Agente de Controle de Endemias (1 vaga); Assistente Social (1 vaga); Médico de Família e Comunidade (1 vaga); Psicólogo; Terapeuta Ocupacional; Auxiliar de Limpeza Pública – Coletor De Lixo (1 vaga); Auxiliar de Serviços De Campo (1 vaga); e Mecânico de Autos (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.226,33 a R$ 4.617,98, por carga horária de 15 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 27 de julho de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Integri Brasil. O valor da inscrição oscila entre R$ 10,40 a R$ 16,20.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; e conhecimentos básicos e ou específicos da função. As avaliações serão aplicadas no dia 28 de agosto de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS: Sintéticas: prevenção e o controle de doenças transmitidas por insetos e animais sinantrópicos de importância epidemiológica e prevenção de acidentes por animais peçonhentos; descobrir focos, destruir e evitar a formação de criadouros, impedir a reprodução de focos, vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios, estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos, inspeção, cuidado de caixas d’água, calhas e telhados, aplicação de larvicidas e inseticidas, contribuir para promover uma integração entre as vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental.

EDITAL 02/2022